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Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке

Заливной пирог с вишней: простая летняя выпечка со свежими или замороженными ягодами
1:29
Еда

Заливной пирог с вишней — идеальный выбор для любителей ягодных начинок. Приготовление такого пирога не займёт много времени и сил, а разнообразие вариантов начинки позволит экспериментировать и находить новые вкусовые сочетания.

Заливной пирог с вишней: простая летняя выпечка со свежими или замороженными ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 2,5 стакана;
  • Кефир — 450 мл;
  • Сахар — 160 г (можно больше);
  • Вишня (свежая или замороженная без косточки) — 1,5 стакана;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сода — 1,5 чайных ложек;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Растительное масло для формы — 3 столовые ложки.

Приготовление

  1. Подготовьте форму для выпечки, налив в неё растительное масло и поставив в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
  2. Смешайте в миске яйца, сахар, соль и кефир, тщательно перемешайте венчиком до однородности.
  3. Просейте муку и ещё раз перемешайте. Добавьте соду и перемешайте последний раз.
  4. Вылейте половину теста в горячую форму с маслом.
  5. Выложите вишню на тесто.
  6. Залейте ягоды оставшимся тестом и поставьте пирог в духовку на 30 минут.
  7. Аккуратно извлеките готовый пирог из формы и остудите.

Заливной пирог с вишней готов. Особенно вкусен он с чаем, какао или молоком.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше. == Литература == Похлёбкин В. В. Пироги // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 288—289. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Пирог / Гура А. В. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 47–52. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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