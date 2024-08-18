Идеи для заваривания кофе: попробуйте приготовить напиток по-другому

Вместо использования горячей воды, холодный заваривание включает в себя замачивание крупно молотых кофейных зерен в холодной воде в течение длительного периода времени, обычно 12-24 часа. Этот метод приводит к получению менее кислого кофе.
Аэропресс — это портативное устройство, которое использует давление воздуха для заваривания кофе. Вы кладете кофе, добавляете горячую воду, а затем нажимаете на поршень, чтобы создать концентрированный кофе, похожий на эспрессо.
При этом способе кофе мелкого помола варится на медленном огне с водой и сахаром (по желанию) в турке.
Попробуйте использовать разные схемы заливки или поэкспериментируйте с температурой воды, чтобы увидеть, как это влияет на вкус. Небольшие корректировки могут иметь большое значение.
Популярный в Италии чайник Moka варит кофе, пропуская кипящую воду под давлением пара через молотый кофе. Из него получается крепкий кофе, похожий на эспрессо.
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