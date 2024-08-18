Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
Китайские компании выбирают RTX 4090 как альтернативу дорогим ускорителям H20
Mash: титулованный яхтсмен погиб на Байкале, убегая от медведя
Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
Спортсменки из Калининграда выиграли Кубок России по пляжному волейболу
Выставка "Армия-2024" презентовала робототехнический комлпекс "Каракал" для российской армии
Юрист посоветовала проверять стоимость ТО бытового газового оборудования в ФАС
Косметологические процедуры для увлажнения кожи
Что нужно учесть, отправляясь в Грузию в летне-осенний период?

Летний десерт из дыни: освежающее сочетание сладкого мёда, йогурта и сочной мякоти фрукта

Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом
1:08
Еда

Этот лёгкий и освежающий десерт из дыни идеально подойдёт для жаркого дня. Сочетание сочной дыни, натурального йогурта и мёда создает приятный баланс сладости и свежести, делая его не только вкусным, но и полезным угощением.

Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Дыня (сладкая и спелая) — 1 шт.;
  • Йогурт натуральный (без добавок) — 200 мл;
  • Мёд — 2 столовые ложки (по вкусу);
  • Лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • Мята свежая — для украшения (по желанию).

Приготовление:

  1. Разрежьте дыню пополам и удалите семена. Нарежьте на кубики или тонкие ломтики, в зависимости от вашего предпочтения.
  2. В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, мед и лимонный сок. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
  3. Выложите кусочки дыни на тарелку или в стаканы для подачи.
  4. Полейте их приготовленным йогуртовым соусом. При желании украсьте свежими листиками мяты.

Десерт готов к подаче. Его можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Последние материалы
Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом
Китайские компании выбирают RTX 4090 как альтернативу дорогим ускорителям H20
Mash: титулованный яхтсмен погиб на Байкале, убегая от медведя
Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
Спортсменки из Калининграда выиграли Кубок России по пляжному волейболу
Выставка "Армия-2024" презентовала робототехнический комлпекс "Каракал" для российской армии
Юрист посоветовала проверять стоимость ТО бытового газового оборудования в ФАС
Косметологические процедуры для увлажнения кожи
Что нужно учесть, отправляясь в Грузию в летне-осенний период?
Вместо попкорна: полезные закуски для просмотра фильмов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.