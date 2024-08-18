Летний десерт из дыни: освежающее сочетание сладкого мёда, йогурта и сочной мякоти фрукта

Этот лёгкий и освежающий десерт из дыни идеально подойдёт для жаркого дня. Сочетание сочной дыни, натурального йогурта и мёда создает приятный баланс сладости и свежести, делая его не только вкусным, но и полезным угощением.
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
Дыня (сладкая и спелая) — 1 шт.;
Йогурт натуральный (без добавок) — 200 мл;
Мёд — 2 столовые ложки (по вкусу);
Лимонный сок — 1 чайная ложка;
Мята свежая — для украшения (по желанию).
Приготовление:
Разрежьте дыню пополам и удалите семена. Нарежьте на кубики или тонкие ломтики, в зависимости от вашего предпочтения.
В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, мед и лимонный сок. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
Выложите кусочки дыни на тарелку или в стаканы для подачи.
Полейте их приготовленным йогуртовым соусом. При желании украсьте свежими листиками мяты.
Десерт готов к подаче. Его можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.
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