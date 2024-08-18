Летний десерт из дыни: освежающее сочетание сладкого мёда, йогурта и сочной мякоти фрукта

Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий и освежающий десерт из дыни идеально подойдёт для жаркого дня. Сочетание сочной дыни, натурального йогурта и мёда создает приятный баланс сладости и свежести, делая его не только вкусным, но и полезным угощением.

Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Дыня (сладкая и спелая) — 1 шт.;

Йогурт натуральный (без добавок) — 200 мл;

Мёд — 2 столовые ложки (по вкусу);

Лимонный сок — 1 чайная ложка;

Мята свежая — для украшения (по желанию).

Приготовление:

Разрежьте дыню пополам и удалите семена. Нарежьте на кубики или тонкие ломтики, в зависимости от вашего предпочтения. В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, мед и лимонный сок. Хорошо перемешайте до однородного состояния. Выложите кусочки дыни на тарелку или в стаканы для подачи. Полейте их приготовленным йогуртовым соусом. При желании украсьте свежими листиками мяты.

Десерт готов к подаче. Его можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике.