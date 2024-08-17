Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки

Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот яблочный пирог с песочной крошкой — необыкновенно домашний и уютный, совсем как у любимой бабушки в детстве. Нежное рассыпчатое тесто идеально дополняет сочная яблочная начинка. Советуем брать для выпечки спелые, но не перезревшие яблоки и комбинировать несколько сортов — это сделает вкус богаче и интереснее.

Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM

Ингредиенты:

Масло сливочное — 130 г.

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 280 г.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. ложка.

Яблоко среднее — 4 шт.

Сахар-песок — 180 г.

Корица — 1-2 г.

Приготовление:

Нарезаем яблоки кусочками, серединку удаляем. Кожуру не очищаем! В глубокую сковороду всыпаем 100 г сахара и растапливаем. Добавляем 30 г сливочного масла и даём покипеть одну минуту. Добавляем яблоки, корицу и тушим, помешивая, до мягкости (без крышки). Остужаем. Для теста в миску разбиваем яйцо, добавляем 80 г сахара, смешиваем венчиком. Добавляем 100 г размягчённого сливочного масла. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Перетираем тесто в крошку руками. Основную часть теста распределяем по форме (кусочек оставляем для крошки). Можно придавить к форме стаканом или пальцами. Выкладываем яблочную начинку, разравниваем. Сверху присыпаем крошкой из теста. Выпекаем 30-40 минут в духовке на 180-190 С. Остужаем пирог, вынимаем из формы и подаём к столу.

Приятного аппетита!