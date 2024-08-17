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Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки

Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
1:49
Еда

Этот яблочный пирог с песочной крошкой — необыкновенно домашний и уютный, совсем как у любимой бабушки в детстве. Нежное рассыпчатое тесто идеально дополняет сочная яблочная начинка. Советуем брать для выпечки спелые, но не перезревшие яблоки и комбинировать несколько сортов — это сделает вкус богаче и интереснее.

Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 130 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 280 г.
  • Разрыхлитель для теста — 1 ч. ложка.
  • Яблоко среднее — 4 шт.
  • Сахар-песок — 180 г.
  • Корица — 1-2 г.

Приготовление:

  1. Нарезаем яблоки кусочками, серединку удаляем. Кожуру не очищаем!
  2. В глубокую сковороду всыпаем 100 г сахара и растапливаем. Добавляем 30 г сливочного масла и даём покипеть одну минуту.
  3. Добавляем яблоки, корицу и тушим, помешивая, до мягкости (без крышки). Остужаем.
  4. Для теста в миску разбиваем яйцо, добавляем 80 г сахара, смешиваем венчиком. Добавляем 100 г размягчённого сливочного масла. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
  5. Перетираем тесто в крошку руками.
  6. Основную часть теста распределяем по форме (кусочек оставляем для крошки). Можно придавить к форме стаканом или пальцами.
  7. Выкладываем яблочную начинку, разравниваем. Сверху присыпаем крошкой из теста.
  8. Выпекаем 30-40 минут в духовке на 180-190 С.
  9. Остужаем пирог, вынимаем из формы и подаём к столу.

Приятного аппетита!

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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