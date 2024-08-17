Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки

Этот яблочный пирог с песочной крошкой — необыкновенно домашний и уютный, совсем как у любимой бабушки в детстве. Нежное рассыпчатое тесто идеально дополняет сочная яблочная начинка. Советуем брать для выпечки спелые, но не перезревшие яблоки и комбинировать несколько сортов — это сделает вкус богаче и интереснее.
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM
Ингредиенты:
Масло сливочное — 130 г.
Яйцо — 1 шт.
Мука пшеничная — 280 г.
Разрыхлитель для теста — 1 ч. ложка.
Яблоко среднее — 4 шт.
Сахар-песок — 180 г.
Корица — 1-2 г.
Приготовление:
Нарезаем яблоки кусочками, серединку удаляем. Кожуру не очищаем!
В глубокую сковороду всыпаем 100 г сахара и растапливаем. Добавляем 30 г сливочного масла и даём покипеть одну минуту.
Добавляем яблоки, корицу и тушим, помешивая, до мягкости (без крышки). Остужаем.
Для теста в миску разбиваем яйцо, добавляем 80 г сахара, смешиваем венчиком. Добавляем 100 г размягчённого сливочного масла. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем.
Перетираем тесто в крошку руками.
Основную часть теста распределяем по форме (кусочек оставляем для крошки). Можно придавить к форме стаканом или пальцами.
Выкладываем яблочную начинку, разравниваем. Сверху присыпаем крошкой из теста.
Выпекаем 30-40 минут в духовке на 180-190 С.
Остужаем пирог, вынимаем из формы и подаём к столу.
Приятного аппетита!
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