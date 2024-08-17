Выбираем спелый арбуз: на что обратить внимание и как его хранить

Как выбрать спелый арбуз: советы диетолога

Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, как долго может храниться арбуз и на что стоит обратить внимание при его выборе, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

По словам специалиста, арбуз можно смело хранить не более 6 месяцев, если соблюдаются надлежащие условия хранения и транспортировки.

"Если арбуз был собран в августе, то он вполне может храниться до ноября. Это не противоречит установленным нормам и правилам. Другой вопрос, что при покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха. Кора должна быть целой и сухой", — сказала диетолог.

Чтобы ягода могла хорошо храниться, важно, чтобы помещение было проветриваемым. Если у арбуза есть признаки повреждений, то его хранить нельзя.

Прежде всего, ягода должна быть зрелой, целой, с ярко выраженным рисунком коры, блестящей поверхностью, усохшей плодоножкой. Мякоть должна быть сочной, сладкой на вкус.