Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам
Смолов намекнул, что в Мексику переходить не собирается
NPJ PO: колоректальный рак у молодых чаще возникает из-за мясной диеты
Как российские пользователи могут сохранить доступ к Miro после блокировки
Mastercard сократит 1 тыс. сотрудников в рамках глобальной реорганизации
Стали известны новые расценки по ипотечному страхованию
Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите
Как научиться копить деньги
Дерматолог Левин: приём коллагена в таблетках и капсулах лишён смысла

Традиционная русская уха, приготовленная на костре: секреты вкусного блюда для отдыха на природе

Как приготовить настоящую русскую уху на костре
1:54
Еда

Ароматная уха, приготовленная на костре — это настоящее гастрономическое удовольствие для любителей рыбных блюд. Если вы планируете отправиться на отдых на природу, то непременно стоит попробовать сварить традиционную русскую уху, следуя простым и проверенным рекомендациям.

Как приготовить настоящую русскую уху на костре
Фото: ru.wikipedia.org by Heljqfy, CC BY-SA 3.0

Для начала вам понадобится качественная свежая рыба. Лучше всего использовать речную белую рыбу — щуку, судака, окуня или плотву. Рыба должна быть выпотрошена, но не очищена от чешуи.

Разведите в лесу костер, используя сухие поленья и ветки. Дождитесь, пока огонь прогорит и в углях образуется стабильное горение. Установите над ним подвесной котелок или крупную кастрюлю. Налейте в емкость чистой речной или родниковой воды.

Когда вода закипит, опустите в нее целые тушки рыбы. Добавьте нарезанные кольцами репчатый лук, морковь и картофель. Посолите по вкусу.

Важно, чтобы рыба оставалась полностью погруженной в воду на протяжении всего процесса приготовления. При необходимости долейте воды. Варите уху на медленном огне в течение 30-40 минут.

За 5-10 минут до готовности добавьте в кастрюлю нарезанную зелень (укроп, петрушку, лук-перо). Попробуйте бульон и при необходимости скорректируйте уровень соли.

Для более насыщенного вкуса можно также положить в уху лавровый лист, душистый перец горошком, гвоздику и другие специи по вашему желанию.

Подавайте ароматную ароматную уху прямо из котелка, дополняя ее ломтиками черного хлеба. Непременно угостите своих спутников — вкус ухи, приготовленной на костре, непередаваем!

Приятного аппетита и незабываемого отдыха на природе!

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами. В классической подаче к ухе сервируют кулебяку и расстегаи. == Литература == Ананьев А. А. Уха с расстегаями или кулебякой. Уха из стерляди. Уха из налима. Уха рыбацкая. Уха ростовская. Уха из морского окуня. Уха с кнелями // Супы. — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — С. 168—172. — 191 с. — (Библиотека повара). — 200 000 экз. Андросова В. Д., Захарова Т. И. Прозрачные супы // Супы. — М.: Экономика, 1986. — 90—92 с. — (Библиотечка повара). — 100 000 экз. Аношин А. В., Михайлов В. С. Уха // Русские блюда на нашем столе. — Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1990. — С. 62—64. — 337 с.

Костёр — огонь, разведённый на открытом воздухе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете
В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Последние материалы
Стали известны новые расценки по ипотечному страхованию
Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите
Как научиться копить деньги
Дерматолог Левин: приём коллагена в таблетках и капсулах лишён смысла
Врач Молочков: самостоятельное удаление родинок повышает риск рака
Сделайте почву плодородной к следующему сезону: 6 лучших сидератов для осени
Science: качественный сон улучшает память и когнитивные функции
Почему мясо нельзя мариновать дольше 12 часов
Водителям объяснили, можно ли ехать на спущенном колесе
Семья Мэттью Перри прокомментировала аресты по делу о его гибели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.