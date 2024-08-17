Традиционная русская уха, приготовленная на костре: секреты вкусного блюда для отдыха на природе

Как приготовить настоящую русскую уху на костре

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматная уха, приготовленная на костре — это настоящее гастрономическое удовольствие для любителей рыбных блюд. Если вы планируете отправиться на отдых на природу, то непременно стоит попробовать сварить традиционную русскую уху, следуя простым и проверенным рекомендациям.

Фото: ru.wikipedia.org by Heljqfy, CC BY-SA 3.0

Для начала вам понадобится качественная свежая рыба. Лучше всего использовать речную белую рыбу — щуку, судака, окуня или плотву. Рыба должна быть выпотрошена, но не очищена от чешуи.

Разведите в лесу костер, используя сухие поленья и ветки. Дождитесь, пока огонь прогорит и в углях образуется стабильное горение. Установите над ним подвесной котелок или крупную кастрюлю. Налейте в емкость чистой речной или родниковой воды.

Когда вода закипит, опустите в нее целые тушки рыбы. Добавьте нарезанные кольцами репчатый лук, морковь и картофель. Посолите по вкусу.

Важно, чтобы рыба оставалась полностью погруженной в воду на протяжении всего процесса приготовления. При необходимости долейте воды. Варите уху на медленном огне в течение 30-40 минут.

За 5-10 минут до готовности добавьте в кастрюлю нарезанную зелень (укроп, петрушку, лук-перо). Попробуйте бульон и при необходимости скорректируйте уровень соли.

Для более насыщенного вкуса можно также положить в уху лавровый лист, душистый перец горошком, гвоздику и другие специи по вашему желанию.

Подавайте ароматную ароматную уху прямо из котелка, дополняя ее ломтиками черного хлеба. Непременно угостите своих спутников — вкус ухи, приготовленной на костре, непередаваем!

Приятного аппетита и незабываемого отдыха на природе!

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами. В классической подаче к ухе сервируют кулебяку и расстегаи. == Литература == Ананьев А. А. Уха с расстегаями или кулебякой. Уха из стерляди. Уха из налима. Уха рыбацкая. Уха ростовская. Уха из морского окуня. Уха с кнелями // Супы. — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — С. 168—172. — 191 с. — (Библиотека повара). — 200 000 экз. Андросова В. Д., Захарова Т. И. Прозрачные супы // Супы. — М.: Экономика, 1986. — 90—92 с. — (Библиотечка повара). — 100 000 экз. Аношин А. В., Михайлов В. С. Уха // Русские блюда на нашем столе. — Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1990. — С. 62—64. — 337 с.

Костёр — огонь, разведённый на открытом воздухе.