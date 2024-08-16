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Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
1:43
Еда

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г творога (можно использовать как зернистый, так и мягкий);
  • 2 яйца;
  • 4-5 ст. л. сахара;
  • 2-3 ст. л. муки;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • щепотка соли.

Для обжарки:

  • 2-3 ст. л. растительного масла

Для подачи:

  • сметана, сгущенное молоко, варенье (по желанию)

Приготовление:

  1. Поместите творог в миску и разомните его вилкой до однородной консистенции. Если творог слишком влажный, можно немного отжать его.
  2. Добавьте яйца, сахар, муку, ванильный экстракт и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Сформируйте из творожной смеси небольшие лепешки или овальные сырники, размером примерно с ладонь.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Аккуратно выложите сырники и обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  5. Переложите обжаренные творожники на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло.
  6. Подавайте теплыми, при желании полив их сметаной, сгущенным молоком или вареньем. Творожники идеально подходят в качестве самостоятельного десерта или дополнения к завтраку.

Приятного аппетита! Нежные и ароматные домашние творожники порадуют вас и ваших близких.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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