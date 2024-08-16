Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

500 г творога (можно использовать как зернистый, так и мягкий);

2 яйца;

4-5 ст. л. сахара;

2-3 ст. л. муки;

1 ч. л. ванильного экстракта;

щепотка соли.

Для обжарки:

2-3 ст. л. растительного масла

Для подачи:

сметана, сгущенное молоко, варенье (по желанию)

Приготовление:

Поместите творог в миску и разомните его вилкой до однородной консистенции. Если творог слишком влажный, можно немного отжать его. Добавьте яйца, сахар, муку, ванильный экстракт и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте из творожной смеси небольшие лепешки или овальные сырники, размером примерно с ладонь. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Аккуратно выложите сырники и обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите обжаренные творожники на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло. Подавайте теплыми, при желании полив их сметаной, сгущенным молоком или вареньем. Творожники идеально подходят в качестве самостоятельного десерта или дополнения к завтраку.

Приятного аппетита! Нежные и ароматные домашние творожники порадуют вас и ваших близких.