Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
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Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- 500 г творога (можно использовать как зернистый, так и мягкий);
- 2 яйца;
- 4-5 ст. л. сахара;
- 2-3 ст. л. муки;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- щепотка соли.
Для обжарки:
- 2-3 ст. л. растительного масла
Для подачи:
- сметана, сгущенное молоко, варенье (по желанию)
Приготовление:
- Поместите творог в миску и разомните его вилкой до однородной консистенции. Если творог слишком влажный, можно немного отжать его.
- Добавьте яйца, сахар, муку, ванильный экстракт и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Сформируйте из творожной смеси небольшие лепешки или овальные сырники, размером примерно с ладонь.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Аккуратно выложите сырники и обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Переложите обжаренные творожники на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло.
- Подавайте теплыми, при желании полив их сметаной, сгущенным молоком или вареньем. Творожники идеально подходят в качестве самостоятельного десерта или дополнения к завтраку.
Приятного аппетита! Нежные и ароматные домашние творожники порадуют вас и ваших близких.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру