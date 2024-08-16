Вот почему нельзя есть арбуз до корки: биохимик раскрыла неожиданную опасность полосатой ягоды

Биохимик Дзюбак: не ешьте арбуз до корки, чтобы не отравиться нитратами

Арбуз обладает массой полезных свойств, таких как восполнение водного и витаминно-минерального баланса в организме. Однако при неправильном употреблении вместо пользы можно получить вред, например, если есть арбуз до самой корки. Опасность в том, что именно в этой части полосатой ягоды находится больше всего нитратов, предупредила биохимик и нутрициолог Елена Дзюбак в разговоре с изданием "Столица 58".

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Эксперт отметила, что недобросовестные фермеры могут "накачивать" бахчевые вредными химикатами — нитратами. Основная их часть концентрируется в кожуре арбуза. Поэтому в целях безопасности лучше не доесть немного красной мякоти. Детям вообще лучше есть только самую серединку, добавила Дзюбак.

Биохимик напомнила, что отличить хороший арбуз можно по светлым прожилкам в красноватой мякоти. Если есть жёлтые или фиолетовые вкрапления, значит, ягода содержит нитраты. Кроме того, у качественного арбуза будут чёткие полоски, а сбоку — хорошо заметное пятно от солнца.

Врач добавила, что даже хороший арбуз нельзя есть в огромных количествах. Нормой являются 200-300 граммов в день, подытожила она.