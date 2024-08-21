Гречка с овощами: слегка обжариваем овощи и запекаем их с сырой гречкой в духовке

Гречка с овощами: прекрасный гарнир или самостоятельное блюдо на любое время года

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка с овощами — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Это универсальное блюдо может выступать как гарнир или самостоятельное кушанье. Гречка с овощами, приготовленная в духовке, получается нежной и ароматной.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Ингредиенты:

гречка — 170 г;

репчатый лук — 250 г;

морковь — 200 г;

болгарский перец — 150 г;

кабачок — 200-250 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 4 столовые ложки;

вода — 600 мл;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте морковь, лук и болгарский перец мелкими кубиками. Кабачок нарежьте кубиками среднего размера.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук и морковь. Жарьте на умеренном огне 3-5 минут, помешивая.

Добавьте болгарский перец и кабачок в сковороду. Обжаривайте ещё 5 минут, помешивая.

Переберите гречку и тщательно промойте её.

Выложите гречку и измельчённый чеснок в сковороду к овощам. Приправьте солью и чёрным молотым перцем, перемешайте.

Выложите содержимое сковороды в форму для запекания.

Налейте горячую воду, плотно закройте форму фольгой и поставьте гречку с овощами в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40-45 минут на средний уровень. Проверьте кашу через 30 минут, если жидкость впиталась, блюдо готово. Отключите духовку и дайте каше настояться 15 минут. Перемешайте готовое блюдо и при желании посыпьте нарезанной зеленью.

Ароматная гречка с овощами готова.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).