Гречка с овощами: слегка обжариваем овощи и запекаем их с сырой гречкой в духовке

Гречка с овощами — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Это универсальное блюдо может выступать как гарнир или самостоятельное кушанье. Гречка с овощами, приготовленная в духовке, получается нежной и ароматной.
Ингредиенты:
Приготовление
Нарежьте морковь, лук и болгарский перец мелкими кубиками. Кабачок нарежьте кубиками среднего размера.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите лук и морковь. Жарьте на умеренном огне 3-5 минут, помешивая.
Добавьте болгарский перец и кабачок в сковороду. Обжаривайте ещё 5 минут, помешивая.
Переберите гречку и тщательно промойте её.
Выложите гречку и измельчённый чеснок в сковороду к овощам. Приправьте солью и чёрным молотым перцем, перемешайте.
Выложите содержимое сковороды в форму для запекания.
Налейте горячую воду, плотно закройте форму фольгой и поставьте гречку с овощами в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40-45 минут на средний уровень. Проверьте кашу через 30 минут, если жидкость впиталась, блюдо готово. Отключите духовку и дайте каше настояться 15 минут. Перемешайте готовое блюдо и при желании посыпьте нарезанной зеленью.
Ароматная гречка с овощами готова.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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