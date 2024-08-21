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Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь

Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
1:21
Еда

Баклажаны по-армянски — популярное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно. Этот рецепт состоит из простых ингредиентов и не требует особых навыков.

Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 штуки;
  • помидоры — 3-5 штук;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • болгарский перец — 2 штуки;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • подсолнечное масло — для жарки;
  • зелень — 0,5 пучка;
  • молотый перец — 2 щепотки.

Приготовление

  1. У баклажанов отрежьте хвостики, очистите кожуру и нарежьте шайбами толщиной 5-6 мм. Посыпьте баклажаны солью и оставьте на полчаса.
  2. Нарежьте репчатый лук четвертькольцами.
  3. Промокните баклажаны салфетками и разогрейте подсолнечное масло в сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности.
  4. Выложите обжаренные баклажаны с луком в салатник, добавьте нарезанные соломкой болгарский перец и помидоры. Полейте салат лимонным соком, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
  5. Подавайте баклажаны по-армянски в подходящем салатнике, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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