Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь

Баклажаны по-армянски — популярное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно. Этот рецепт состоит из простых ингредиентов и не требует особых навыков.
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
баклажаны — 2 штуки;
помидоры — 3-5 штук;
репчатый лук — 1 штука;
болгарский перец — 2 штуки;
лимонный сок — 1 чайная ложка;
соль — 1 чайная ложка;
подсолнечное масло — для жарки;
зелень — 0,5 пучка;
молотый перец — 2 щепотки.
Приготовление
У баклажанов отрежьте хвостики, очистите кожуру и нарежьте шайбами толщиной 5-6 мм. Посыпьте баклажаны солью и оставьте на полчаса.
Нарежьте репчатый лук четвертькольцами.
Промокните баклажаны салфетками и разогрейте подсолнечное масло в сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности.
Выложите обжаренные баклажаны с луком в салатник, добавьте нарезанные соломкой болгарский перец и помидоры. Полейте салат лимонным соком, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
Подавайте баклажаны по-армянски в подходящем салатнике, посыпав зеленью. Приятного аппетита!
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
== Литература ==
Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.
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