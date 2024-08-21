Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь

Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны по-армянски — популярное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно. Этот рецепт состоит из простых ингредиентов и не требует особых навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

баклажаны — 2 штуки;

помидоры — 3-5 штук;

репчатый лук — 1 штука;

болгарский перец — 2 штуки;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

соль — 1 чайная ложка;

подсолнечное масло — для жарки;

зелень — 0,5 пучка;

молотый перец — 2 щепотки.

Приготовление

У баклажанов отрежьте хвостики, очистите кожуру и нарежьте шайбами толщиной 5-6 мм. Посыпьте баклажаны солью и оставьте на полчаса. Нарежьте репчатый лук четвертькольцами. Промокните баклажаны салфетками и разогрейте подсолнечное масло в сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности. Выложите обжаренные баклажаны с луком в салатник, добавьте нарезанные соломкой болгарский перец и помидоры. Полейте салат лимонным соком, посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Подавайте баклажаны по-армянски в подходящем салатнике, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.