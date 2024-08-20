Нежные куриные котлеты с тыквой: будут сочнее, если потушить их в майонезном соусе

Куриные котлеты с тыквой: с большим количеством овощей, нежные и диетические

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные котлеты с тыквой — это не только вкусное, но и оригинальное блюдо. Добавление тыквы в куриный фарш делает котлеты яркими и нарядными. Тыкву можно заготовить впрок и хранить в морозильной камере.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Для приготовления котлет вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные грудки (филе) — 800 г;

лук репчатый — 2 штуки;

тыква (очищенная мякоть) — 300 г;

майонез — 250 г;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

яйцо — 1 штука.

Процесс приготовления

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками (можно натереть на тёрке). Возьмите 300 г подготовленной тыквенной мякоти. Мелко нарежьте репчатый лук. Промойте куриные грудки под проточной холодной водой, обсушите на бумажных полотенцах и очистите от сухожилий. Крупно порежьте мясо и пропустите его через мясорубку вместе с луком и тыквой. Разбейте яйцо в фарш и приправьте его солью и чёрным молотым перцем. Тщательно вымесите фарш, чтобы он стал вязким. Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите десертной ложкой куриный фарш с тыквой, формируя маленькие котлеты. Обжарьте их с одной стороны и аккуратно переверните. Также слегка обжарьте с другой стороны. Переложите котлеты в жаропрочную посуду и подготовьте соус, разбавив майонез водой до состояния жидкой сметаны. Залейте котлеты майонезной смесью. Накройте посуду крышкой и доведите до кипения в духовке при температуре 200–220 °C. Затем уменьшите температуру до 150–170 °C и тушите около 15 минут.

Готовые куриные котлеты с тыквой подавайте с любым гарниром на ваш вкус.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса. == Литература == Похлёбкин В. В. Котлеты // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 164. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Ратушный А. С. Котлеты // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 187. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).