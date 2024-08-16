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Врач Сухорукова рассказала, почему покупные грибы лучше лесных

Врач Сухорукова: грибы лучше всего покупать в магазине
0:57
Еда

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщила, что лучше покупать грибы в магазине, а не собирать их на природе. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Врач Сухорукова: грибы лучше всего покупать в магазине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, лесные грибы могут быть опасны для здоровья, поскольку впитывают в себя вещества из воздуха и почвы.

"Грибы имеют свойство впитывать из воздуха и земли вещества, которые их окружают. Именно поэтому лесные экземпляры могут быть опасны для здоровья, если собрать их в неположенном месте", — сообщила Людмила Сухорукова.

Она добавила, что в качестве грибов из магазина можно не сомневаться. По её словам, главное — обратить внимание на дату хранения, а также проверить, отсутствуют ли капельки влаги под плёнкой, потемнения краёв шляпок и срезов ножек.

Ранее Pravda.Ru писала, почему стоит чаще есть грибы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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