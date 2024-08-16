Врач Сухорукова рассказала, почему покупные грибы лучше лесных

Врач Сухорукова: грибы лучше всего покупать в магазине

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщила, что лучше покупать грибы в магазине, а не собирать их на природе. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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По словам эксперта, лесные грибы могут быть опасны для здоровья, поскольку впитывают в себя вещества из воздуха и почвы.

"Грибы имеют свойство впитывать из воздуха и земли вещества, которые их окружают. Именно поэтому лесные экземпляры могут быть опасны для здоровья, если собрать их в неположенном месте", — сообщила Людмила Сухорукова.

Она добавила, что в качестве грибов из магазина можно не сомневаться. По её словам, главное — обратить внимание на дату хранения, а также проверить, отсутствуют ли капельки влаги под плёнкой, потемнения краёв шляпок и срезов ножек.

Ранее Pravda.Ru писала, почему стоит чаще есть грибы.