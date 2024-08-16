В России обнаружили молоко, которое может представлять опасность для покупателей

Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили молоко, которое может представлять опасность для потребителей. Об этом пишет URA.RU co ссылкой на сайт прокуратуры ЯНАО.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным надзорного ведомства, в цехе по производству молока МСП "Мужевское" работники хранили личные вещи. Кроме того, сотрудники не имели соответствующего образования.

"В цехе по производству молочной продукции допускается хранение личных вещей работников, не ведётся журнал учёта температуры молока при его приёмке, лица, ответственные за выпуск молочной продукции не имеют необходимого образования", — сказано на сайте прокуратуры ЯНАО.

При этом источник уточнил, что нарушения на предприятии уже устранили. Заместитель директора МСП "Мужевское" выплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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