Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять

Идеи, как приготовить низкокалорийный торт

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Замена сахару

Вместо сахара попробуйте использовать несладкое яблочное пюре. Оно добавляет сладости без лишних калорий.

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Цельнозерновая мука

Выбирайте цельнозерновую муку вместо обычной. Это более здоровый выбор с добавлением питательных веществ.

Яичные белки

Используйте только яичные белки вместо цельных яиц. Они содержат меньше калорий.

Греческий йогурт

Включите в тесто греческий йогурт. Он добавляет кремовую текстуру без нагромождения калорий.

Экстракт ванили

Усильте вкус с помощью ванильного экстракта. Это низкокалорийный способ придать восхитительный вкус.

Фруктовые начинки

Украсьте торт свежими фруктами и ягодами. Они привносят естественную сладость.

Какао-порошок

Для шоколадного торта используйте несладкий какао-порошок. Он обеспечивает насыщенный вкус без лишнего сахара.