Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять

Вместо сахара попробуйте использовать несладкое яблочное пюре. Оно добавляет сладости без лишних калорий.
Выбирайте цельнозерновую муку вместо обычной. Это более здоровый выбор с добавлением питательных веществ.
Используйте только яичные белки вместо цельных яиц. Они содержат меньше калорий.
Включите в тесто греческий йогурт. Он добавляет кремовую текстуру без нагромождения калорий.
Усильте вкус с помощью ванильного экстракта. Это низкокалорийный способ придать восхитительный вкус.
Украсьте торт свежими фруктами и ягодами. Они привносят естественную сладость.
Для шоколадного торта используйте несладкий какао-порошок. Он обеспечивает насыщенный вкус без лишнего сахара.
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Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.