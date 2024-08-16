Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин, почему стоит посмотреть фильм "Побег из Шоушенка"
Россиянин устроил пожар в Прибайкальском парке и получил крупный штраф
Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы
В России подорожало малиновое варенье
Почему некоторые чаи вредны для здоровья
Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра
Как справиться со слизнями на участке
TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19

Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять

Идеи, как приготовить низкокалорийный торт
0:59
Еда

Замена сахару

Вместо сахара попробуйте использовать несладкое яблочное пюре. Оно добавляет сладости без лишних калорий.

Идеи, как приготовить низкокалорийный торт
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, CC BY 2.0

Цельнозерновая мука

Выбирайте цельнозерновую муку вместо обычной. Это более здоровый выбор с добавлением питательных веществ.

Яичные белки

Используйте только яичные белки вместо цельных яиц. Они содержат меньше калорий.

Греческий йогурт

Включите в тесто греческий йогурт. Он добавляет кремовую текстуру без нагромождения калорий.

Экстракт ванили

Усильте вкус с помощью ванильного экстракта. Это низкокалорийный способ придать восхитительный вкус.

Фруктовые начинки

Украсьте торт свежими фруктами и ягодами. Они привносят естественную сладость.

Какао-порошок

Для шоколадного торта используйте несладкий какао-порошок. Он обеспечивает насыщенный вкус без лишнего сахара.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Последние материалы
5 причин, почему стоит посмотреть фильм "Побег из Шоушенка"
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте
Россиянин устроил пожар в Прибайкальском парке и получил крупный штраф
Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы
В России подорожало малиновое варенье
Почему некоторые чаи вредны для здоровья
Идеи, как приготовить низкокалорийный торт
Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра
Как справиться со слизнями на участке
TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.