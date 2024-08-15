Как выбрать молоко в магазине? Рассказали специалисты Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать молоко.
Молоко полезно для здоровья, но в некоторых случаях этот продукт может представлять опасность для организма. Напиток содержит витамин В12, он нужен для нормального кроветворения, жирового обмена и усвоения аминокислот.
Молоко — источник важного для костей и зубов кальция. Также оно влияет на укрепление иммунитета.
Когда вы покупаете молоко, следует обратить внимание на место продажи; срок годности; состав; целостность упаковки; изготовителя, а перед употреблением на консистенцию, вкус и запах, пишет "СЭ".
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