Как выбрать молоко в магазине? Рассказали специалисты Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: при покупке молока следует обращать внимание на изготовителя

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать молоко.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Молоко полезно для здоровья, но в некоторых случаях этот продукт может представлять опасность для организма. Напиток содержит витамин В12, он нужен для нормального кроветворения, жирового обмена и усвоения аминокислот.

Молоко — источник важного для костей и зубов кальция. Также оно влияет на укрепление иммунитета.

Когда вы покупаете молоко, следует обратить внимание на место продажи; срок годности; состав; целостность упаковки; изготовителя, а перед употреблением на консистенцию, вкус и запах, пишет "СЭ".