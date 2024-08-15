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Эти котлеты можно подавать без гарнира: просто добавьте в фарш два простых ингредиента

Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт
1:24
Еда

Котлеты из мясного фарша с добавлением сочной белокочанной капусты и риса — это очень вкусное, питательное и полезное блюдо. К тому же такой рецепт позволяет обойтись без гарнира и сэкономить время, проведённое на кухне. Соотношение ингредиентов можно варьировать по своему вкусу: кому-то нравится, когда в котлетах много мяса, а другим по душе преобладание капусты или риса. Рекомендуем брать круглозёрный рис: в нём много крахмала, поэтому котлеты не развалятся во время жарки.

Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Мясной фарш.
  • Белокочанная капуста.
  • Круглозёрный рис.
  • Репчатый лук.
  • Чеснок.
  • Мука.
  • Куриное яйцо.
  • Томатная паста.
  • Соль, перец.

Приготовление:

  1. Капусту, лук и чеснок очистить, пропустить через мясорубку. Лишнюю влагу отжать, иначе фарш будет слишком жидким.
  2. Рис отварить.
  3. Соединить в миске фарш, измельчённые овощи, отваренный рис. Сформировать небольшие котлеты.
  4. Каждую котлету обвалять в муке и обжарить с двух сторон — примерно по семь минут.
  5. Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, добавить воду с томатной пастой и тушить блюдо на медленном огне около 15 минут.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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