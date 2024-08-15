Эти котлеты можно подавать без гарнира: просто добавьте в фарш два простых ингредиента

Котлеты из мясного фарша с добавлением сочной белокочанной капусты и риса — это очень вкусное, питательное и полезное блюдо. К тому же такой рецепт позволяет обойтись без гарнира и сэкономить время, проведённое на кухне. Соотношение ингредиентов можно варьировать по своему вкусу: кому-то нравится, когда в котлетах много мяса, а другим по душе преобладание капусты или риса. Рекомендуем брать круглозёрный рис: в нём много крахмала, поэтому котлеты не развалятся во время жарки.
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Ингредиенты:
Мясной фарш.
Белокочанная капуста.
Круглозёрный рис.
Репчатый лук.
Чеснок.
Мука.
Куриное яйцо.
Томатная паста.
Соль, перец.
Приготовление:
Капусту, лук и чеснок очистить, пропустить через мясорубку. Лишнюю влагу отжать, иначе фарш будет слишком жидким.
Рис отварить.
Соединить в миске фарш, измельчённые овощи, отваренный рис. Сформировать небольшие котлеты.
Каждую котлету обвалять в муке и обжарить с двух сторон — примерно по семь минут.
Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, добавить воду с томатной пастой и тушить блюдо на медленном огне около 15 минут.