Эти котлеты можно подавать без гарнира: просто добавьте в фарш два простых ингредиента

Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из мясного фарша с добавлением сочной белокочанной капусты и риса — это очень вкусное, питательное и полезное блюдо. К тому же такой рецепт позволяет обойтись без гарнира и сэкономить время, проведённое на кухне. Соотношение ингредиентов можно варьировать по своему вкусу: кому-то нравится, когда в котлетах много мяса, а другим по душе преобладание капусты или риса. Рекомендуем брать круглозёрный рис: в нём много крахмала, поэтому котлеты не развалятся во время жарки.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Мясной фарш.

Белокочанная капуста.

Круглозёрный рис.

Репчатый лук.

Чеснок.

Мука.

Куриное яйцо.

Томатная паста.

Соль, перец.

Приготовление:

Капусту, лук и чеснок очистить, пропустить через мясорубку. Лишнюю влагу отжать, иначе фарш будет слишком жидким. Рис отварить. Соединить в миске фарш, измельчённые овощи, отваренный рис. Сформировать небольшие котлеты. Каждую котлету обвалять в муке и обжарить с двух сторон — примерно по семь минут. Переложить котлеты в кастрюлю с толстым дном, добавить воду с томатной пастой и тушить блюдо на медленном огне около 15 минут.

Приятного аппетита!