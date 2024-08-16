Забудьте об укропе и луке: неожиданные специи для картофеля, которые стоит попробовать

Лучшие специи для картофеля: идеи для варки, жарки и запекания

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли считать, что отварной картофель обязательно нужно подавать с укропом, а жареный — с зеленым луком. Кажется, что других специй и приправ для этих блюд просто не существует.

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Однако есть множество добавок, которые помогут разнообразить и подчеркнуть вкус ваших любимых картофельных блюд.

Отварной картофель

В следующий раз попробуйте добавить к картофелю при варке лавровый лист или куркуму. Картофель, сваренный с чесноком, также может стать отличным выбором. Интересно, что при варке с чесноком клубни остаются более плотными. Куркума же придаст картофелю красивый желтый оттенок, что особенно хорошо для пюре.

Также отличное сочетание для отварного картофеля — это кинза, петрушка и базилик.

Жареный и тушеный картофель

Жареный картофель отлично сочетается с черным молотым перцем, паприкой и карри. Для еще более насыщенного вкуса можно использовать смесь из куркумы, хмели-сунели, черного и душистого перца, карри, паприки, кориандра, а также укропа, петрушки и чеснока.

Картофель по-деревенски

Здесь обязательно добавьте чеснок и базилик, а также зелень — лук, укроп и петрушку. Можно использовать смесь сухих трав или мелко нарезать свежие ингредиенты и обильно смазать этой смесью картошку перед запеканием в духовке.

Детали

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Карто́фель, или паслён клубнено́сный), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).