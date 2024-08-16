Забудьте об укропе и луке: неожиданные специи для картофеля, которые стоит попробовать

Многие привыкли считать, что отварной картофель обязательно нужно подавать с укропом, а жареный — с зеленым луком. Кажется, что других специй и приправ для этих блюд просто не существует.
Однако есть множество добавок, которые помогут разнообразить и подчеркнуть вкус ваших любимых картофельных блюд.
Отварной картофель
В следующий раз попробуйте добавить к картофелю при варке лавровый лист или куркуму. Картофель, сваренный с чесноком, также может стать отличным выбором. Интересно, что при варке с чесноком клубни остаются более плотными. Куркума же придаст картофелю красивый желтый оттенок, что особенно хорошо для пюре.
Также отличное сочетание для отварного картофеля — это кинза, петрушка и базилик.
Жареный и тушеный картофель
Жареный картофель отлично сочетается с черным молотым перцем, паприкой и карри. Для еще более насыщенного вкуса можно использовать смесь из куркумы, хмели-сунели, черного и душистого перца, карри, паприки, кориандра, а также укропа, петрушки и чеснока.
Картофель по-деревенски
Здесь обязательно добавьте чеснок и базилик, а также зелень — лук, укроп и петрушку. Можно использовать смесь сухих трав или мелко нарезать свежие ингредиенты и обильно смазать этой смесью картошку перед запеканием в духовке.
Детали
Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
Карто́фель, или паслён клубнено́сный), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.