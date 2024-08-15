Освежающий овощной салат: рецепт для правильного питания

Лёгкий и аппетитный: рецепт вкусного овощного салата

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите побаловать себя вкусным, но при этом лёгким и полезным блюдом? Тогда предлагаем приготовить простой, но очень аппетитный салат. Это отличный вариант для лёгкого ужина или полноценного обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, CC BY-SA 4.0

Для салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г свежих овощей (помидоры, огурцы, болгарский перец);

100 г листьев салата;

1 небольшая луковица;

50 г сыра фета или брынзы;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. бальзамического уксуса;

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Начнём с того, что тщательно промоем овощи, удалим плодоножки и семена, а затем нарежем их небольшими кусочками. Листья салата также тщательно вымоем и обсушим. Луковицу очистим и нарежем полукольцами.

Теперь соединим все овощи в большой салатнице. Добавим измельчённый сыр и заправим салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Посолим и поперчим по вкусу. Аккуратно перемешаем.

Готовый салат можно украсить дополнительными ингредиентами — например, маслинами, семечками или кедровыми орешками. Подавать его лучше сразу, чтобы овощи сохранили свежесть и хрустящую текстуру.

Такой лёгкий овощной салатик получается очень вкусным, сочным и ароматным. Он прекрасно утоляет голод, не перегружая желудок, и отлично подходит для правильного, сбалансированного питания. Попробуйте его приготовить, и вы убедитесь, насколько это просто и вкусно!