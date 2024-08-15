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Освежающий овощной салат: рецепт для правильного питания

Лёгкий и аппетитный: рецепт вкусного овощного салата
1:41
Еда

Хотите побаловать себя вкусным, но при этом лёгким и полезным блюдом? Тогда предлагаем приготовить простой, но очень аппетитный салат. Это отличный вариант для лёгкого ужина или полноценного обеда.

Лёгкий и аппетитный: рецепт вкусного овощного салата
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, CC BY-SA 4.0

Для салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г свежих овощей (помидоры, огурцы, болгарский перец);
  • 100 г листьев салата;
  • 1 небольшая луковица;
  • 50 г сыра фета или брынзы;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Начнём с того, что тщательно промоем овощи, удалим плодоножки и семена, а затем нарежем их небольшими кусочками. Листья салата также тщательно вымоем и обсушим. Луковицу очистим и нарежем полукольцами.

Теперь соединим все овощи в большой салатнице. Добавим измельчённый сыр и заправим салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Посолим и поперчим по вкусу. Аккуратно перемешаем.

Готовый салат можно украсить дополнительными ингредиентами — например, маслинами, семечками или кедровыми орешками. Подавать его лучше сразу, чтобы овощи сохранили свежесть и хрустящую текстуру.

Такой лёгкий овощной салатик получается очень вкусным, сочным и ароматным. Он прекрасно утоляет голод, не перегружая желудок, и отлично подходит для правильного, сбалансированного питания. Попробуйте его приготовить, и вы убедитесь, насколько это просто и вкусно!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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