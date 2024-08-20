Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь хрустящими и сочными кабачками!

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

кабачки — 3 штуки;

кефир — 150 мл;

мука — 50 грамм;

сыр — 150 грамм;

паприка — 1 чайная ложка;

перец чёрный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло растительное — 100 миллилитров.

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры и плодоножек. Нарежьте кабачки тонкими пластинами вдоль и уложите их в миску. Посолите каждый слой кабачков и дайте им выделить сок. В отдельной миске соедините кефир, соль, перец, сыр, натёртый на мелкой тёрке, муку, и хорошо перемешайте. Муки может понадобиться чуть больше, чтобы кляр был достаточно густой и не стекал с кабачков. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обваляйте каждую пластину кабачка в кляре (удобно делать это вилкой). Обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать кабачки в сырном кляре можно с соусом из сметаны, чеснока, укропа и зелёного лука, или с любым томатным соусом.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.