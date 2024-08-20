Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь хрустящими и сочными кабачками!
Ингредиенты:
Приготовление
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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