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Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
1:19
Еда

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь хрустящими и сочными кабачками!

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 штуки;
  • кефир — 150 мл;
  • мука — 50 грамм;
  • сыр — 150 грамм;
  • паприка — 1 чайная ложка;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • масло растительное — 100 миллилитров.

Приготовление

  1. Очистите кабачки от кожуры и плодоножек. Нарежьте кабачки тонкими пластинами вдоль и уложите их в миску. Посолите каждый слой кабачков и дайте им выделить сок.
  2. В отдельной миске соедините кефир, соль, перец, сыр, натёртый на мелкой тёрке, муку, и хорошо перемешайте. Муки может понадобиться чуть больше, чтобы кляр был достаточно густой и не стекал с кабачков.
  3. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обваляйте каждую пластину кабачка в кляре (удобно делать это вилкой).
  4. Обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавать кабачки в сырном кляре можно с соусом из сметаны, чеснока, укропа и зелёного лука, или с любым томатным соусом.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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