Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"

Тушёная капуста как в детском саду: отличный гарнир, подходит для детского питания

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — простое, но вкусное блюдо, которое часто подавали в детских садах и лагерях летнего отдыха. Оно готовится путём тушения, поэтому является диетическим и подходит для детского питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

В детских садах тушёную капусту готовят по специальным технологическим картам, в которых указаны все необходимые ингредиенты, их количество и процесс приготовления. Используя эти рекомендации, вы сможете приготовить тушёную капусту дома.

Ингредиенты:

500 г белокочанной капусты;

1 морковь;

1 луковица;

10 г сливочного масла;

20 г растительного масла;

10 г пшеничной муки;

20 г томатной пасты;

зелень петрушки;

соль по вкусу.

Приготовление

Нарежьте капусту тонкой соломкой, положите её в кастрюлю, залейте водой и посолите. Варите до полуготовности около 5-7 минут после закипания, затем слейте воду. Нарежьте морковь соломкой, а лук — полукольцами. Обжарьте их на сковороде с добавлением сливочного масла и небольшого количества воды. Когда жидкость испарится, добавьте томатную пасту и готовьте на медленном огне ещё минуту. Уберите овощи со сковороды, промойте её и обжарьте муку на сухой горячей сковороде. Добавьте воду в соотношении 1:2 и перемешайте. Верните отваренную капусту в сковороду с растительным маслом, добавьте подготовленные овощи и тушите на медленном огне 5-10 минут. Введите разведённую муку, соль и продолжайте тушить капусту до готовности. В конце приготовления добавьте нарезанную петрушку.

Дайте тушёной капусте немного остыть и подавайте к столу.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. == Литература == Похлёбкин В. В. Тушение // Тайны хорошей кухни. — М.: Молодая гвардия, 1985. — С. 135—137. — 191 с. ГОСТ 30602-97 Общественное питание. Термины и определения. Анфимова Н. А. Кулинария. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-4825-3.

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.