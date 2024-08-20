Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"

Тушёная капуста — простое, но вкусное блюдо, которое часто подавали в детских садах и лагерях летнего отдыха. Оно готовится путём тушения, поэтому является диетическим и подходит для детского питания.
В детских садах тушёную капусту готовят по специальным технологическим картам, в которых указаны все необходимые ингредиенты, их количество и процесс приготовления. Используя эти рекомендации, вы сможете приготовить тушёную капусту дома.
Ингредиенты:
Приготовление
Дайте тушёной капусте немного остыть и подавайте к столу.
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. == Литература == Похлёбкин В. В. Тушение // Тайны хорошей кухни. — М.: Молодая гвардия, 1985. — С. 135—137. — 191 с. ГОСТ 30602-97 Общественное питание. Термины и определения. Анфимова Н. А. Кулинария. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-4825-3.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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