Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестиции — один из самых популярных способов пассивного дохода
Педиатр Степаненков: чтобы младенцы хорошо спали, они должны быть одеты
Ридли Скотт рассказал, что он давал всего несколько советом по новому фильму про Чужого
Рецепт приготовления маски для лица из свёклы
Оншорный юань поможет в торговле с Китаем — эксперт
Стоимость водительских прав в Германии опережает инфляцию
Кардиолог Лопес-Хименес: пропуск завтрака очень вреден для сердца
Советы, как выбрать скатерть для стола
Футболист сборной Нидерландов Блинд объявил о завершении карьеры

Пончики на сгущённом молоке: простые в приготовлении и очень вкусные

Рецепт восхитительных пончиков на сгущённом молоке
0:59
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных и простых в приготовлении пончиков на сгущённом молоке. Блюдо непременно понравится домочадцам. Рассказываем, как его приготовить.

Рецепт восхитительных пончиков на сгущённом молоке
Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Сгущённое молоко — 120 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 180 мл
  • Сахарная пудра — 1 ч.л.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. В миске смешать сгущённое молоко, яйцо и соль.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и добавить в смесь. Ещё раз перемешать.
  3. Разделить тесто на множество маленьких кусочков. Скатать из них шарики.
  4. В сотейнике разогреть подсолнечное масло. Обжарить шарики на среднем огне до золотистой корочки. 
  5. Присыпать пончики сахарной пудрой. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Последние материалы
Оншорный юань поможет в торговле с Китаем — эксперт
Стоимость водительских прав в Германии опережает инфляцию
Стало известно, кто станет "беспощадным соперником" Макрона на выборах
Кардиолог Лопес-Хименес: пропуск завтрака очень вреден для сердца
Советы, как выбрать скатерть для стола
Футболист сборной Нидерландов Блинд объявил о завершении карьеры
Рецепт восхитительных пончиков на сгущённом молоке
CSIC: в Атлантическом океане обнаружен древний затонувший архипелаг с вулканами
Мэтт Дэймон выразил сочувствие Аффлеку из-за постоянного давления прессы
Виды страховых полисов для медпомощи в поездке: что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.