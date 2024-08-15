Пончики на сгущённом молоке: простые в приготовлении и очень вкусные
Рецепт восхитительных пончиков на сгущённом молоке
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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных и простых в приготовлении пончиков на сгущённом молоке. Блюдо непременно понравится домочадцам. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Сгущённое молоко — 120 г
- Яйцо — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 180 мл
- Сахарная пудра — 1 ч.л.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль — 1 щепотка
Приготовление:
- В миске смешать сгущённое молоко, яйцо и соль.
- Просеять муку с разрыхлителем и добавить в смесь. Ещё раз перемешать.
- Разделить тесто на множество маленьких кусочков. Скатать из них шарики.
- В сотейнике разогреть подсолнечное масло. Обжарить шарики на среднем огне до золотистой корочки.
- Присыпать пончики сахарной пудрой. Блюдо готово!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру