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Вкусное сочетание баклажанов, лука, солёных огурцов и томата: готовим сицилийскую капонату

Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
1:19
Еда

Капоната — традиционное сицилийское овощное рагу, приготовленное из баклажанов, оливок, каперсов, лука и томатной пасты. Это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным, как основное или в качестве гарнира.

Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
Фото: commons.wikimedia.org by Massimoweb, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 800 г баклажанов;
  • оливковое масло для жарки;
  • 140 г репчатого лука;
  • 50 г сахара;
  • 90 г каперсов (можно заменить солёными огурцами);
  • 150 г оливок;
  • 80 мл белого винного уксуса;
  • 400 мл томатной пасты;
  • базилик, соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их кубиками. Обжарьте баклажаны на оливковом масле.
  2. Поджарьте лук с сахаром (без масла) до золотистого цвета. Добавьте каперсы (или солёные огурцы), оливки, винный уксус и немного оливкового масла. Тушите около 5 минут.
  3. Добавьте обжаренные баклажаны и томатную пасту. Готовьте ещё 7-10 минут.
  4. В конце добавьте мелко нарезанный свежий базилик, соль и перец. Можно не добавлять соль, так как каперсы уже придадут блюду необходимую солёность.

Уточнения

Капона́та (итал. сaponata, сиц. сapunata) — традиционное сицилийское блюдо, вид овощного рагу из баклажанов, тушёных вместе с другими овощами: луком, помидорами (или томатным соусом), сельдереем и др., с добавлением оливок и каперсов . == Литература == Эуфемиа Аццолина Пупелла. Сицилийская кухня. — Bonechi, 2009.

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — возбуждать аппетит) — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. == Литература == Похлёбкин В. В. Рагу // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 308—309. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлёбкин В. В. Рагу // О кулинарии от А до Я: Словарь-справочник. — Мн.: Полымя, 1988. — С. 151—152. — 224 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-345-00218-5. Ратушный А. С. Рагу // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 295—296. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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