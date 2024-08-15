Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин прожил в Таиланде почти 4,5 года без визы, за что был задержан
Temasek вложил $3,3 млрд в акции американских технологических компаний
Вчерашний чай и ваше здоровье: почему не стоит пить вчерашний чай
АТОР: стоимость проживания в отелях Таиланда вырастет на 10-15%
Nature Cell Biology: интервальное голодание замедляет старение организма
Лучшие породы кошек для квартиры
Китайцы поблагодарили Ирину Винер и ее ученицу за сотрудничество при подготовке к Олимпиаде-2024
BioMat: найден новый способ лечения агрессивных опухолей мозга у детей
Доходность облигаций Австралии снизилась до 13-месячного минимума

Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было

Чтобы котлеты большое не подгорали, не используйте муку для панировки
0:54
Еда

Самой распространенной причиной появления сажи во время жарки является неправильный температурный режим. Если с этим все в порядке, то иногда дело заключается в использовании муки для панировки, которая пригорает.

Чтобы котлеты большое не подгорали, не используйте муку для панировки
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur, CC BY-SA 2.0

Что делать

Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется вместо муки использовать панировочные сухари. Кроме того, важно жарить котлеты в раскаленной сковороде с толстым дном, тогда масло не будет подгорать.

Также профессионалы советуют не наливать слишком много растительного масла. Лучше всего покрывать сковороду тонким слоем масла.

Еще одно важное правило: не выкладывайте в сковороду сразу много котлет. Лучше положить не более 4-5 штук, чтобы они равномерно приготавливались.

Если вы заметили, что котлеты начали подгорать, то добавьте в сковороду немного кипятка или подливы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
В Курской области началась негласная гонка за число уничтоженной техники ВСУ Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
The Loadstar: Россия предложила вариант решения проблемы Красного моря
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Последние материалы
Nature Cell Biology: интервальное голодание замедляет старение организма
Лучшие породы кошек для квартиры
Китайцы поблагодарили Ирину Винер и ее ученицу за сотрудничество при подготовке к Олимпиаде-2024
BioMat: найден новый способ лечения агрессивных опухолей мозга у детей
Доходность облигаций Австралии снизилась до 13-месячного минимума
Чем подкормить огурцы в августе
OneTwoTrip: туристы из России выбирают Китай, Узбекистан и Италию
ДМС или ОМС: что выбрать для лучшего медицинского обслуживания?
Доктор Молчанова: как тёмный шоколад улучшает состояние сосудов
Белоруссия заключила контракты на форуме "Армия-2024"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.