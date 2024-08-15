Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было

Чтобы котлеты большое не подгорали, не используйте муку для панировки

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Самой распространенной причиной появления сажи во время жарки является неправильный температурный режим. Если с этим все в порядке, то иногда дело заключается в использовании муки для панировки, которая пригорает.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur, CC BY-SA 2.0

Что делать

Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется вместо муки использовать панировочные сухари. Кроме того, важно жарить котлеты в раскаленной сковороде с толстым дном, тогда масло не будет подгорать.

Также профессионалы советуют не наливать слишком много растительного масла. Лучше всего покрывать сковороду тонким слоем масла.

Еще одно важное правило: не выкладывайте в сковороду сразу много котлет. Лучше положить не более 4-5 штук, чтобы они равномерно приготавливались.

Если вы заметили, что котлеты начали подгорать, то добавьте в сковороду немного кипятка или подливы.