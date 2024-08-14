Диетолог Гинзбург рассказал о пользе и вреде ягоды ежевики

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему ягоду ежевику следует употреблять с осторожностью.
Эксперт рассказал, что в ежевике содержатся флавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие. Данная ягода обладает также обезболивающим и противопростудным действием.
Ранее были названы Лучшие фрукты и ягоды для домашних масок.
Диетолог предупредил, что при некоторых заболеваниях от употребления ежевики следует отказаться.
"Вредна ежевика при поверхностном гастрите и язвенной болезни, особенно в период обострений", — цитирует слова Гинзбурга "Вечерняя Москва".
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.