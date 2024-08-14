Диетолог Гинзбург рассказал о пользе и вреде ягоды ежевики

Диетолог Гинзбург перечислил полезные и вредные свойства ежевики

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему ягоду ежевику следует употреблять с осторожностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Эксперт рассказал, что в ежевике содержатся флавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие. Данная ягода обладает также обезболивающим и противопростудным действием.

Ранее были названы Лучшие фрукты и ягоды для домашних масок.

Диетолог предупредил, что при некоторых заболеваниях от употребления ежевики следует отказаться.