Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Самая вкусная жареная картошка получается, когда удаётся добиться хрустящей корочки. Это блюдо любят и дети, и взрослые, поэтому стоит освоить технику его приготовления.
Несколько советов помогут достичь желаемого результата:
Нарезайте картофель равномерно, чтобы все кусочки прожаривались одинаково. Если размеры будут разными, одни части могут подгореть, а другие останутся сырыми.
Перед жаркой, замочите картофель в холодной воде на 30 минут. Можно добавить немного уксуса для лучшего эффекта.
Для гарантированного появления корочки, отварите картофель до полуготовности, а затем тщательно обсушите его, например, бумажными полотенцами.
Разогрейте сковороду перед жаркой, чтобы обеспечить появление корочки.
Жареный картофель сложно назвать полезным блюдом, так как для хрустящей корочки требуется использовать много растительного масла.
Главный секрет — не солить картофель до окончания жарки. Соль может сделать блюдо мягким и лишить его аппетитной текстуры.
Готовьте небольшими порциями. Чем больше картофеля на сковороде, тем меньше вероятность образования корочки.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.