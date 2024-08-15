Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Самая вкусная жареная картошка получается, когда удаётся добиться хрустящей корочки. Это блюдо любят и дети, и взрослые, поэтому стоит освоить технику его приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny, PDM

Несколько советов помогут достичь желаемого результата:

Нарезайте картофель равномерно, чтобы все кусочки прожаривались одинаково. Если размеры будут разными, одни части могут подгореть, а другие останутся сырыми.

Перед жаркой, замочите картофель в холодной воде на 30 минут. Можно добавить немного уксуса для лучшего эффекта.

Для гарантированного появления корочки, отварите картофель до полуготовности, а затем тщательно обсушите его, например, бумажными полотенцами.

Разогрейте сковороду перед жаркой, чтобы обеспечить появление корочки.

Жареный картофель сложно назвать полезным блюдом, так как для хрустящей корочки требуется использовать много растительного масла.

Главный секрет — не солить картофель до окончания жарки. Соль может сделать блюдо мягким и лишить его аппетитной текстуры.

Готовьте небольшими порциями. Чем больше картофеля на сковороде, тем меньше вероятность образования корочки.