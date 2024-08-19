Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов

Тушёные кабачки с рисом и овощами: понравятся тем, кто придерживается правильного питания

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки с рисом и овощами — лёгкое и полезное блюдо, подходящее для всей семьи. Это идеальный вариант для детей, людей, следящих за фигурой, соблюдающих пост или придерживающихся принципов здорового питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

150 грамм риса;

1 кабачок;

1 помидор;

1 луковица;

1 морковь;

1 болгарский перец;

2 столовые ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Вымойте и очистите все овощи. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, морковь — соломкой. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и морковь на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая. Добавьте болгарский перец в сковороду и жарьте ещё 2-3 минуты. Добавьте кабачки к остальным овощам и жарьте ещё 3-4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Тушите овощи в течение 10-12 минут, накрыв сковороду крышкой и дождавшись, пока они пустят сок. Если сока будет недостаточно, добавьте 1-2 столовые ложки воды. Отварите рис согласно инструкции на упаковке или заранее. Добавьте рис в сковороду и перемешайте все ингредиенты. Прогревайте блюдо ещё 3-4 минуты. Тушёные кабачки с рисом и овощами готовы.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. == Литература == Анфимова Н. А. Кулинария. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-4825-3.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Литература == Кабачок : [арх. 21 октября 2022] / В. Д. Мухин // Исландия — Канцеляризмы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 12). — ISBN 978-5-85270-343-9.