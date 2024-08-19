Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Познер назвал Алена Делона сложным, закрытым и одиноким человеком
Рубцы и воспаления: почему давить прыщи опасно для вашей кожи?
ЦБ РФ призвал к прощению долгов для жителей атакованного приграничья
Личная информация миллионов людей оказалась в руках хакеров — кража данных с платформы NPD
Археологи нашли три затонувших корабля Второй мировой войны
Собрать всё необходимое: как списки помогают подготовиться к отпуску
Сколько нужно ходить каждую неделю, чтобы похудеть
Актриса Пересильд посоветовала родителям школьников любить и уважать учителей
Фаст-фуд и его влияние на внешний вид: проблемы с кожей, волосами и фигурой

Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов

Тушёные кабачки с рисом и овощами: понравятся тем, кто придерживается правильного питания
1:32
Еда

Тушёные кабачки с рисом и овощами — лёгкое и полезное блюдо, подходящее для всей семьи. Это идеальный вариант для детей, людей, следящих за фигурой, соблюдающих пост или придерживающихся принципов здорового питания.

Тушёные кабачки с рисом и овощами: понравятся тем, кто придерживается правильного питания
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 150 грамм риса;
  • 1 кабачок;
  • 1 помидор;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Вымойте и очистите все овощи. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, морковь — соломкой.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и морковь на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая.
  3. Добавьте болгарский перец в сковороду и жарьте ещё 2-3 минуты.
  4. Добавьте кабачки к остальным овощам и жарьте ещё 3-4 минуты.
  5. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Тушите овощи в течение 10-12 минут, накрыв сковороду крышкой и дождавшись, пока они пустят сок. Если сока будет недостаточно, добавьте 1-2 столовые ложки воды.
  7. Отварите рис согласно инструкции на упаковке или заранее.
  8. Добавьте рис в сковороду и перемешайте все ингредиенты. Прогревайте блюдо ещё 3-4 минуты.
  9. Тушёные кабачки с рисом и овощами готовы.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. == Литература == Анфимова Н. А. Кулинария. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-4825-3.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. == Литература == Кабачок : [арх. 21 октября 2022] / В. Д. Мухин // Исландия — Канцеляризмы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 12). — ISBN 978-5-85270-343-9.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Личная информация миллионов людей оказалась в руках хакеров — кража данных с платформы NPD
Археологи нашли три затонувших корабля Второй мировой войны
Собрать всё необходимое: как списки помогают подготовиться к отпуску
Сколько нужно ходить каждую неделю, чтобы похудеть
Тушёные кабачки с рисом и овощами: понравятся тем, кто придерживается правильного питания
Актриса Пересильд посоветовала родителям школьников любить и уважать учителей
Фаст-фуд и его влияние на внешний вид: проблемы с кожей, волосами и фигурой
Что нужно знать о подготовке грядок для озимого чеснока? Раскрываем хитрость опытных дачников
Китай увеличил пивной экспорт на 11,7%
Фильм "Чужой: Ромул" стартовал лучше ожиданий аналитиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.