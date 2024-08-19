Тушёные кабачки с рисом и овощами — лёгкое и полезное блюдо, подходящее для всей семьи. Это идеальный вариант для детей, людей, следящих за фигурой, соблюдающих пост или придерживающихся принципов здорового питания.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0
Ингредиенты:
150 грамм риса;
1 кабачок;
1 помидор;
1 луковица;
1 морковь;
1 болгарский перец;
2 столовые ложки растительного масла;
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Вымойте и очистите все овощи. Нарежьте болгарский перец кубиками, кабачок — полукружиями, лук — кубиками, морковь — соломкой.
Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и морковь на среднем огне в течение 5-7 минут, помешивая.
Добавьте болгарский перец в сковороду и жарьте ещё 2-3 минуты.
Добавьте кабачки к остальным овощам и жарьте ещё 3-4 минуты.
Посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте помидор кубиками и добавьте в сковороду. Тушите овощи в течение 10-12 минут, накрыв сковороду крышкой и дождавшись, пока они пустят сок. Если сока будет недостаточно, добавьте 1-2 столовые ложки воды.
Отварите рис согласно инструкции на упаковке или заранее.
Добавьте рис в сковороду и перемешайте все ингредиенты. Прогревайте блюдо ещё 3-4 минуты.
Тушёные кабачки с рисом и овощами готовы.
Уточнения
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
== Литература ==
Анфимова Н. А. Кулинария. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-4825-3.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
== Литература ==
Кабачок : [арх. 21 октября 2022] / В. Д. Мухин // Исландия — Канцеляризмы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2008. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 12). — ISBN 978-5-85270-343-9.
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