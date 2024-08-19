Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон
1:09
Приготовление слоек с ягодами требует аккуратности и точности, а главное, времени. Однако если использовать готовое слоёное тесто, процесс становится намного проще и быстрее.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- 500 г готового слоёного теста;
- 1 стакан любых ягод (например, малина, клубника или черника);
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 столовая ложка крахмала.
Приготовление
- Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке.
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Разрежьте тесто на квадраты размером примерно 10x10 см.
- Смешайте ягоды, сахар и крахмал в миске.
- Выложите начинку на каждый квадрат теста, оставляя края свободными.
- Защипните края теста, формируя треугольники.
- Поместите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте слойки в предварительно разогретой духовке в течение 15-20 минут, до золотистого цвета.
- Подавайте слойки тёплыми или холодными, украсив сахарной пудрой или свежими ягодами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру