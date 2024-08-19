Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку

Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление слоек с ягодами требует аккуратности и точности, а главное, времени. Однако если использовать готовое слоёное тесто, процесс становится намного проще и быстрее.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

500 г готового слоёного теста;

1 стакан любых ягод (например, малина, клубника или черника);

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка крахмала.

Приготовление

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Разогрейте духовку до 200 °C. Разрежьте тесто на квадраты размером примерно 10x10 см. Смешайте ягоды, сахар и крахмал в миске. Выложите начинку на каждый квадрат теста, оставляя края свободными. Защипните края теста, формируя треугольники. Поместите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте слойки в предварительно разогретой духовке в течение 15-20 минут, до золотистого цвета. Подавайте слойки тёплыми или холодными, украсив сахарной пудрой или свежими ягодами.