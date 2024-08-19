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Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку

Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон
1:09
Еда

Приготовление слоек с ягодами требует аккуратности и точности, а главное, времени. Однако если использовать готовое слоёное тесто, процесс становится намного проще и быстрее.

Слойки с ягодами: суперпростой десерт к чаю в ягодный сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 500 г готового слоёного теста;
  • 1 стакан любых ягод (например, малина, клубника или черника);
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 столовая ложка крахмала.

Приготовление

  1. Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C.
  3. Разрежьте тесто на квадраты размером примерно 10x10 см.
  4. Смешайте ягоды, сахар и крахмал в миске.
  5. Выложите начинку на каждый квадрат теста, оставляя края свободными.
  6. Защипните края теста, формируя треугольники.
  7. Поместите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Выпекайте слойки в предварительно разогретой духовке в течение 15-20 минут, до золотистого цвета.
  9. Подавайте слойки тёплыми или холодными, украсив сахарной пудрой или свежими ягодами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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