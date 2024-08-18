Нежный шашлык из индейки в кефирном маринаде: жарится он очень быстро

Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из индейки в кефирном маринаде — это вкусное и диетическое блюдо, которое получается нежирным и подходит даже для детского меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Reda Kerbouche, CC BY 4.0

Для приготовления шашлыка из индейки на кефире вам понадобятся следующие ингредиенты:

филе индейки — 1,5 кг;

кефир — 1 стакан;

лук — 2-3 штуки;

соль, перец и итальянские травы по вкусу.

Процесс приготовления

Промойте и обсушите филе индейки, нарежьте его крупными кусками одинакового размера. Выложите мясо в большую миску, залейте кефиром, посолите, поперчите и добавьте сушёные итальянские травы. Очистите лук от шелухи и нарежьте кольцами, добавьте его в миску и тщательно всё перемешайте. Оставьте шашлык мариноваться в холодильнике на 2 часа минимум (можно и часов на 10-12 — чем дольше, тем лучше). Достаньте мясо из холодильника и нанижите куски на шампуры, плотно друг к другу, чередуя мясо с кольцами лука. Обжарьте шашлык на мангале со всех сторон, часто переворачивая. Нежное мясо индейки готовится быстро. Снимите шашлык с огня и подавайте сразу же, украсив зеленью и свежими овощами по желанию.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.