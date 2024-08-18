Нежный шашлык из индейки в кефирном маринаде: жарится он очень быстро

Шашлык из индейки в кефирном маринаде — это вкусное и диетическое блюдо, которое получается нежирным и подходит даже для детского меню.
Для приготовления шашлыка из индейки на кефире вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
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