Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Intel и Karma объединяются для создания инновационной автомобильной платформы
Упражнение Кегеля: как правильно выполнять
Как покрасить ванную комнату: главное
Многие страны переходят на "валюту без гражданства"
Почему ваши волосы могут пострадать от частого применения уходовых средств?
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист

Нежный шашлык из индейки в кефирном маринаде: жарится он очень быстро

Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями
1:20
Еда

Шашлык из индейки в кефирном маринаде — это вкусное и диетическое блюдо, которое получается нежирным и подходит даже для детского меню.

Шашлык из индейки: отлично маринуется в кефире с луком и специями
Фото: commons.wikimedia.org by Reda Kerbouche, CC BY 4.0

Для приготовления шашлыка из индейки на кефире вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • филе индейки — 1,5 кг;
  • кефир — 1 стакан;
  • лук — 2-3 штуки;
  • соль, перец и итальянские травы по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Промойте и обсушите филе индейки, нарежьте его крупными кусками одинакового размера.
  2. Выложите мясо в большую миску, залейте кефиром, посолите, поперчите и добавьте сушёные итальянские травы.
  3. Очистите лук от шелухи и нарежьте кольцами, добавьте его в миску и тщательно всё перемешайте.
  4. Оставьте шашлык мариноваться в холодильнике на 2 часа минимум (можно и часов на 10-12 — чем дольше, тем лучше).
  5. Достаньте мясо из холодильника и нанижите куски на шампуры, плотно друг к другу, чередуя мясо с кольцами лука.
  6. Обжарьте шашлык на мангале со всех сторон, часто переворачивая. Нежное мясо индейки готовится быстро.
  7. Снимите шашлык с огня и подавайте сразу же, украсив зеленью и свежими овощами по желанию.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист
Внедрение High-NA EUV: как Samsung планирует обогнать TSMC и SK hynix
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Тренер Ходырев рассказал об упражнении "ситап"
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Мист для тела против духов: всё, что нужно знать об отличиях и применении
Родители потратят до 20 тысяч рублей на школьную форму и канцелярию для первоклассника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.