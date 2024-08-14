Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миру угрожает новая пандемия оспы
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа
Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров
В Сибири, Костромской и Кемеровской области выросло число пострадавших от клещей
Врач Демьяновская: иногда дети рождаются левшами из-за внутриутробной травмы
Цены на зимний отдых в Таиланде вырастут на 10–15%
Звезда сериала "Интерны" раскрыл причины отказа от работы в киноиндустрии
Эксперт Балашов перечислил риски парковки с вывернутыми колёсами
Итальянский пловец рассказал о травме локтя на церемонии закрытия Олимпиады

Как очистить курицу от антибиотиков и другой "химии": три надёжных способа от диетолога

Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки
1:52
Еда

Часто люди опасаются, что купленная курица может содержать антибиотики или стимуляторы роста. Теоретически это невозможно: перед тем, как попасть на прилавок магазина, птица проходит многоступенчатую проверку на безопасность. С другой стороны, перестраховаться не помешает. Диетолог Лидия Голубенко в беседе с изданием "Хибины" перечислила три верных способа очистить курицу от остатков препаратов и другой вредной "химии".

Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Удалить с мяса кожу

Врач пояснила, что именно кожа курицы содержит больше всего антибиотиков и стимуляторов роста. Этот способ расстроит любителей полакомиться курицей с хрустящей корочкой, но что поделать — здоровье дороже.

Выдержать курицу в воде с лимонным соком

Куриное мясо перед готовкой рекомендуется выдержать 2-3 часа в воде с добавлением лимонного сока или соли. Такой раствор вытянет из птицы остатки "химии".

Слить первый куриный бульон

Если вы варите куриный суп, после закипания первый бульон нужно слить, а куриное мясо промыть под холодной водой. Готовить суп следует на втором, а для верности — на третьем бульоне.

Использование антибиотиков в животноводстве — это использование антибиотиков для любых целей в хозяйстве домашнего скота, которое включает лечение при заболевании (терапевтическое), лечение группы животных, когда по крайней мере у одного из них диагностирована клиническая инфекция (метафилаксия), и профилактическое лечение (профилактика). Антибиотики являются важным инструментом для лечения болезней животных, а также человека, охраны здоровья и благополучия животных и поддержания безопасности пищевых продуктов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Цены на зимний отдых в Таиланде вырастут на 10–15%
Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки
Звезда сериала "Интерны" раскрыл причины отказа от работы в киноиндустрии
В США признали неспособность выстраивать приоритеты в политике
Эксперт Балашов перечислил риски парковки с вывернутыми колёсами
Итальянский пловец рассказал о травме локтя на церемонии закрытия Олимпиады
Риэлтор Апрелев призвал не ждать осени для покупки жилья
Депутат Госдумы советует российским спортсменам не общаться с украинцами
Майк Фремонт, 100-летний марафонец, рассказал о своем секрете долголетия
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.