Как очистить курицу от антибиотиков и другой "химии": три надёжных способа от диетолога

Диетолог Голубенко посоветовала удалять кожу с курицы во время готовки

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто люди опасаются, что купленная курица может содержать антибиотики или стимуляторы роста. Теоретически это невозможно: перед тем, как попасть на прилавок магазина, птица проходит многоступенчатую проверку на безопасность. С другой стороны, перестраховаться не помешает. Диетолог Лидия Голубенко в беседе с изданием "Хибины" перечислила три верных способа очистить курицу от остатков препаратов и другой вредной "химии".

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Удалить с мяса кожу

Врач пояснила, что именно кожа курицы содержит больше всего антибиотиков и стимуляторов роста. Этот способ расстроит любителей полакомиться курицей с хрустящей корочкой, но что поделать — здоровье дороже.

Выдержать курицу в воде с лимонным соком

Куриное мясо перед готовкой рекомендуется выдержать 2-3 часа в воде с добавлением лимонного сока или соли. Такой раствор вытянет из птицы остатки "химии".

Слить первый куриный бульон

Если вы варите куриный суп, после закипания первый бульон нужно слить, а куриное мясо промыть под холодной водой. Готовить суп следует на втором, а для верности — на третьем бульоне.