Как очистить курицу от антибиотиков и другой "химии": три надёжных способа от диетолога

Часто люди опасаются, что купленная курица может содержать антибиотики или стимуляторы роста. Теоретически это невозможно: перед тем, как попасть на прилавок магазина, птица проходит многоступенчатую проверку на безопасность. С другой стороны, перестраховаться не помешает. Диетолог Лидия Голубенко в беседе с изданием "Хибины" перечислила три верных способа очистить курицу от остатков препаратов и другой вредной "химии".
Врач пояснила, что именно кожа курицы содержит больше всего антибиотиков и стимуляторов роста. Этот способ расстроит любителей полакомиться курицей с хрустящей корочкой, но что поделать — здоровье дороже.
Куриное мясо перед готовкой рекомендуется выдержать 2-3 часа в воде с добавлением лимонного сока или соли. Такой раствор вытянет из птицы остатки "химии".
Если вы варите куриный суп, после закипания первый бульон нужно слить, а куриное мясо промыть под холодной водой. Готовить суп следует на втором, а для верности — на третьем бульоне.
Использование антибиотиков в животноводстве — это использование антибиотиков для любых целей в хозяйстве домашнего скота, которое включает лечение при заболевании (терапевтическое), лечение группы животных, когда по крайней мере у одного из них диагностирована клиническая инфекция (метафилаксия), и профилактическое лечение (профилактика). Антибиотики являются важным инструментом для лечения болезней животных, а также человека, охраны здоровья и благополучия животных и поддержания безопасности пищевых продуктов.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.