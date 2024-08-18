Баклажаны по-корейски: узнайте, как приготовить идеальную закуску

Как приготовить баклажаны по-корейски

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавьте в свою кулинарную коллекцию новый рецепт, основным ингредиентом которого является баклажан. Этот рецепт баклажанов по-корейски подходит как для обеда или ужина, так и для зимних заготовок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Необходимые ингредиенты:

Баклажаны — 500 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Петрушка — 1 пучок;

Уксус (9%) — 1 ст. л.;

Соевый соус — 1 ст. л.;

Сахар — ½ ст. л.;

Растительное масло — 50 мл;

Соль, черный и красный перец, кориандр — по вкусу.

Приготовление:

Отрезаем верхушки и плодоножки у баклажанов, затем отвариваем их в кипящей воде в течение 10 минут. После этого нарезаем баклажаны по вкусу и выкладываем в глубокую миску, приправляя сахаром, солью и специями. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем. Половину луковицы нарезаем полукольцами, а болгарский перец — полосками, после чего отправляем к баклажанам. Добавляем нарезанный чеснок, петрушку и соевый соус. Оставшуюся часть лука обжариваем на растительном масле вместе с красным перцем и добавляем к баклажанам. Все тщательно перемешиваем.

После этого смесь укладываем в банку и оставляем на 24 часа в холодильнике. Закуска готова! Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).