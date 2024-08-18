Баклажаны по-корейски: узнайте, как приготовить идеальную закуску

Добавьте в свою кулинарную коллекцию новый рецепт, основным ингредиентом которого является баклажан. Этот рецепт баклажанов по-корейски подходит как для обеда или ужина, так и для зимних заготовок.
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Необходимые ингредиенты:
Баклажаны — 500 г;
Репчатый лук — 1 шт.;
Болгарский перец — 1 шт.;
Чеснок — 2 зубчика;
Петрушка — 1 пучок;
Уксус (9%) — 1 ст. л.;
Соевый соус — 1 ст. л.;
Сахар — ½ ст. л.;
Растительное масло — 50 мл;
Соль, черный и красный перец, кориандр — по вкусу.
Приготовление:
Отрезаем верхушки и плодоножки у баклажанов, затем отвариваем их в кипящей воде в течение 10 минут. После этого нарезаем баклажаны по вкусу и выкладываем в глубокую миску, приправляя сахаром, солью и специями.
Добавляем уксус и тщательно перемешиваем. Половину луковицы нарезаем полукольцами, а болгарский перец — полосками, после чего отправляем к баклажанам.
Добавляем нарезанный чеснок, петрушку и соевый соус.
Оставшуюся часть лука обжариваем на растительном масле вместе с красным перцем и добавляем к баклажанам. Все тщательно перемешиваем.
После этого смесь укладываем в банку и оставляем на 24 часа в холодильнике. Закуска готова! Приятного аппетита!
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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