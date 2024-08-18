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Баклажаны по-корейски: узнайте, как приготовить идеальную закуску

Как приготовить баклажаны по-корейски
1:33
Еда

Добавьте в свою кулинарную коллекцию новый рецепт, основным ингредиентом которого является баклажан. Этот рецепт баклажанов по-корейски подходит как для обеда или ужина, так и для зимних заготовок.

Как приготовить баклажаны по-корейски
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Необходимые ингредиенты:

  • Баклажаны — 500 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Болгарский перец — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Петрушка — 1 пучок;
  • Уксус (9%) — 1 ст. л.;
  • Соевый соус — 1 ст. л.;
  • Сахар — &frac12 ст. л.;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Соль, черный и красный перец, кориандр — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отрезаем верхушки и плодоножки у баклажанов, затем отвариваем их в кипящей воде в течение 10 минут. После этого нарезаем баклажаны по вкусу и выкладываем в глубокую миску, приправляя сахаром, солью и специями.
  2. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем. Половину луковицы нарезаем полукольцами, а болгарский перец — полосками, после чего отправляем к баклажанам.
  3. Добавляем нарезанный чеснок, петрушку и соевый соус.
  4. Оставшуюся часть лука обжариваем на растительном масле вместе с красным перцем и добавляем к баклажанам. Все тщательно перемешиваем.

После этого смесь укладываем в банку и оставляем на 24 часа в холодильнике. Закуска готова! Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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