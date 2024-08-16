Как готовить рис, чтобы он не слипался: простая, но мощная хитрость

Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис

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Чтобы добиться рассыпчатого риса, нужно всего лишь отказаться от устаревших советов. Одна из таких рекомендаций — это соблюдение соотношения воды и риса 1:2. Но для идеального результата лучше придерживаться других правил.

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Для начала выберите длиннозерный или пропаренный рис, так как он лучше сохраняет структуру при варке. Прежде чем варить, тщательно промойте рис в дуршлаге и оставьте его на пять минут, чтобы вся вода стекла.

Затем на один стакан риса возьмите три стакана воды — это предотвратит склеивание. Как только вода закипит, добавьте соль и уменьшите огонь. Варите рис без крышки, периодически помешивая, чтобы он не прилип к дну.

Варка должна длиться примерно 15 минут до состояния аль денте. В конце откиньте рис на дуршлаг и промойте его холодной водой, чтобы остановить процесс варки и добиться нужной текстуры.