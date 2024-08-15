Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму

Томатный сок является одной из самых полезных заготовок на зиму, которую легко приготовить в домашних условиях. Он способствует здоровью печени и желудочно-кишечного тракта, а процесс его приготовления не сложнее, чем создание салатов или других закусок на зиму.
Для этого вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Разлейте готовый сок по стерилизованным банкам, закройте их крышками и храните в темном и прохладном месте.
Совет: лучше употреблять томатный сок без соли, а для улучшения его вкуса можно добавить немного базилика.
Детали
Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). Потребляется в виде напитка, а также является ингредиентом для приготовления некоторых коктейлей, таких как «Кровавая Мэри», «Сангрита» и «Мичелада».
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