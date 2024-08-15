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Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму

Как приготовить вкуснейший томатный сок дома
1:08
Еда

Томатный сок является одной из самых полезных заготовок на зиму, которую легко приготовить в домашних условиях. Он способствует здоровью печени и желудочно-кишечного тракта, а процесс его приготовления не сложнее, чем создание салатов или других закусок на зиму.

Как приготовить вкуснейший томатный сок дома
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Для этого вам понадобятся:

  • 1,5 кг помидоров;
  • 10-15 граммов соли (по вкусу);
  • 10 граммов сахара.

Процесс приготовления:

  1. Помидоры необходимо тщательно вымыть, нарезать на четверти и измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
  2. Полученное пюре нужно протереть через сито, избавившись от семян и кожицы.
  3. В массу добавьте соль и сахар, затем переложите её в кастрюлю и поставьте на плиту.
  4. Доведите сок до кипения, а затем варите его в течение 15 минут.

Разлейте готовый сок по стерилизованным банкам, закройте их крышками и храните в темном и прохладном месте.

Совет: лучше употреблять томатный сок без соли, а для улучшения его вкуса можно добавить немного базилика.

Детали

Томатный сок

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). Потребляется в виде напитка, а также является ингредиентом для приготовления некоторых коктейлей, таких как «Кровавая Мэри», «Сангрита» и «Мичелада».

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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