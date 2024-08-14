Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки

Приготовление хорошего бульона — задача, которая требует определённых знаний и навыков, ведь первые блюда для многих занимают важное место в повседневном рационе.
Все знают, что вкусный и ароматный суп — это отличный выбор для обеда. Но если у вас не всегда получается добиться желаемого результата, не стоит отчаиваться. Повар Юлия Архипова уверена, что можно научиться готовить идеальный бульон, если освоить несколько ключевых принципов.
Основные правила приготовления бульона:
Детали
Бульон
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. == Литература == Ананьев А. А. Бульоны // Супы. — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — С. 23—30. — 191 с. — (Библиотека повара). — 200 000 экз. Аношин А. В., Михайлов В. С. Варка мясного бульона // Русские блюда на нашем столе. — Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1990. — С. 38. — 337 с. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.