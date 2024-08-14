Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки

Как приготовить идеальный бульон

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление хорошего бульона — задача, которая требует определённых знаний и навыков, ведь первые блюда для многих занимают важное место в повседневном рационе.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License

Все знают, что вкусный и ароматный суп — это отличный выбор для обеда. Но если у вас не всегда получается добиться желаемого результата, не стоит отчаиваться. Повар Юлия Архипова уверена, что можно научиться готовить идеальный бульон, если освоить несколько ключевых принципов.

Основные правила приготовления бульона:

Используйте охлаждённое мясо : чтобы получить насыщенный и качественный бульон, необходимо использовать свежие продукты. Именно свежесть ингредиентов влияет на вкус и внешний вид блюда.

: чтобы получить насыщенный и качественный бульон, необходимо использовать свежие продукты. Именно свежесть ингредиентов влияет на вкус и внешний вид блюда. Тщательная подготовка : некоторые хозяйки пренебрегают мытьём мяса и птицы перед варкой, что может негативно сказаться на качестве бульона. На этот процесс следует уделить не менее 15 минут. Если вы не хотите тратить время на это, то после закипания замените воду на свежую.

: некоторые хозяйки пренебрегают мытьём мяса и птицы перед варкой, что может негативно сказаться на качестве бульона. На этот процесс следует уделить не менее 15 минут. Если вы не хотите тратить время на это, то после закипания замените воду на свежую. Добавление костей: наваристый бульон не получится, если готовить его только из мяса. Кости — это неотъемлемая часть, обеспечивающая насыщенный вкус.

Детали