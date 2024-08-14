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Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки

Как приготовить идеальный бульон
1:17
Еда

Приготовление хорошего бульона — задача, которая требует определённых знаний и навыков, ведь первые блюда для многих занимают важное место в повседневном рационе.

Как приготовить идеальный бульон
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License

Все знают, что вкусный и ароматный суп — это отличный выбор для обеда. Но если у вас не всегда получается добиться желаемого результата, не стоит отчаиваться. Повар Юлия Архипова уверена, что можно научиться готовить идеальный бульон, если освоить несколько ключевых принципов.

Основные правила приготовления бульона:

  • Используйте охлаждённое мясо: чтобы получить насыщенный и качественный бульон, необходимо использовать свежие продукты. Именно свежесть ингредиентов влияет на вкус и внешний вид блюда.
  • Тщательная подготовка: некоторые хозяйки пренебрегают мытьём мяса и птицы перед варкой, что может негативно сказаться на качестве бульона. На этот процесс следует уделить не менее 15 минут. Если вы не хотите тратить время на это, то после закипания замените воду на свежую.
  • Добавление костей: наваристый бульон не получится, если готовить его только из мяса. Кости — это неотъемлемая часть, обеспечивающая насыщенный вкус.

Детали

Бульон
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. == Литература == Ананьев А. А. Бульоны // Супы. — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — С. 23—30. — 191 с. — (Библиотека повара). — 200 000 экз. Аношин А. В., Михайлов В. С. Варка мясного бульона // Русские блюда на нашем столе. — Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1990. — С. 38. — 337 с. Источник

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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