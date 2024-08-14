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Украшение вашего стола: рецепт запечённых шампиньонов с перепелиными яйцами

Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами: вкусно и оригинально
1:06
Еда

Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами непременно украсят стол. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами: вкусно и оригинально
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Шампиньон — 10 шт.
  • Перепелиное яйцо — 10 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Подсолнечное масло — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Удалить ножки у шампиньонов. Нарезать их мелко. Аналогично поступить с луком.
  2. Добавить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук и ножки грибов. Посолить и поперчить.
  3. Натереть сыр.
  4. Выложить в шляпки грибов смесь лука и ножек. Добавить натёртый сыр. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  5. По прошествии времени добавить сверху на начинку по 1 перепелиному яйцу. Отправить в духовку ещё на 10 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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