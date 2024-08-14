Украшение вашего стола: рецепт запечённых шампиньонов с перепелиными яйцами

Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами: вкусно и оригинально

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами непременно украсят стол. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Шампиньон — 10 шт.

Перепелиное яйцо — 10 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Твёрдый сыр — 80 г

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление: