Украшение вашего стола: рецепт запечённых шампиньонов с перепелиными яйцами
Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами: вкусно и оригинально
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Запечённые шампиньоны с перепелиными яйцами непременно украсят стол. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Шампиньон — 10 шт.
- Перепелиное яйцо — 10 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Подсолнечное масло — 1 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Удалить ножки у шампиньонов. Нарезать их мелко. Аналогично поступить с луком.
- Добавить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук и ножки грибов. Посолить и поперчить.
- Натереть сыр.
- Выложить в шляпки грибов смесь лука и ножек. Добавить натёртый сыр. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
- По прошествии времени добавить сверху на начинку по 1 перепелиному яйцу. Отправить в духовку ещё на 10 минут. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру