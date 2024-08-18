Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные

Сегодня мы хотим поделиться с вами одним из самых известных и любимых рецептов — бабушкиными пирожками. Этот рецепт передаётся из поколения в поколение и стал настоящим символом уюта и тепла домашнего очага.
Пирожки, приготовленные по этому рецепту, получаются невероятно вкусными, ароматными и пышными. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.
Ингредиенты:
Приготовление
Пирожóк (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».
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