Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные

Тесто для пышных пирожков: готовится просто и быстро на кефире и дрожжах

Сегодня мы хотим поделиться с вами одним из самых известных и любимых рецептов — бабушкиными пирожками. Этот рецепт передаётся из поколения в поколение и стал настоящим символом уюта и тепла домашнего очага.

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Пирожки, приготовленные по этому рецепту, получаются невероятно вкусными, ароматными и пышными. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.

Ингредиенты:

пол-литра кефира комнатной температуры;

два яйца;

одна чайная ложка соли;

две столовые ложки сахара;

мука;

упаковка дрожжей;

две столовые ложки растительного масла;

половина чайной ложки соды, погашённой в уксусе.

Приготовление

Смешать муку с упаковкой дрожжей в миске. Добавить кефирную смесь и замесить тесто до консистенции сметаны. Добавить две столовые ложки растительного масла и половину чайной ложки соды, гашённой в уксусе. Постепенно добавлять муку и замешивать тесто. Оставить тесто в тёплом месте и дать ему подняться. Затем можно приступать к лепке пирожков. Начинку можно выбрать любую: картофель, капуста, горох, печень или творог. Слепить все пирожки сразу. Обжарить пирожки в достаточном количестве масла на среднем огне. Готовые румяные пирожки выложить на салфетку.

Уточнения

Пирожóк (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».