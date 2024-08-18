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Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство

Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
1:18
Еда

Этот рецепт советской подливки без мяса идеально подходит для макарон, риса и пюре. Приготовление занимает всего 5 минут, а ингредиенты доступны и совсем недороги.

Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, PDM

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 2 столовые ложки пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • 500 мл воды;
  • Соль, специи, приправы, сушёные травы;
  • Немного сахара для баланса вкуса (по желанию);
  • 1 столовая ложка сметаны (не обязательно, по желанию).

Приготовление

  1. На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло.
  2. Добавьте муку и обжарьте её немного.
  3. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
  4. Постепенно вливайте воду, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы избежать образования комочков.
  5. Добавьте соль, специи, приправы и сушёные травы по вкусу. Можно также добавить немного сахара для баланса вкуса.
  6. При желании добавьте лавровый лист и сметану.

Подливка готова! Подавайте её к котлетам или любому другому гарниру, например, к рису, гречке, кашам, картофельному пюре или макаронам.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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