Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство

Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт советской подливки без мяса идеально подходит для макарон, риса и пюре. Приготовление занимает всего 5 минут, а ингредиенты доступны и совсем недороги.

Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, PDM

Ингредиенты:

2 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 столовые ложки пшеничной муки;

1 столовая ложка томатной пасты;

500 мл воды;

Соль, специи, приправы, сушёные травы;

Немного сахара для баланса вкуса (по желанию);

1 столовая ложка сметаны (не обязательно, по желанию).

Приготовление

На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Добавьте муку и обжарьте её немного. Добавьте томатную пасту и перемешайте. Постепенно вливайте воду, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте соль, специи, приправы и сушёные травы по вкусу. Можно также добавить немного сахара для баланса вкуса. При желании добавьте лавровый лист и сметану.

Подливка готова! Подавайте её к котлетам или любому другому гарниру, например, к рису, гречке, кашам, картофельному пюре или макаронам.