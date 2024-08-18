Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
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Этот рецепт советской подливки без мяса идеально подходит для макарон, риса и пюре. Приготовление занимает всего 5 минут, а ингредиенты доступны и совсем недороги.
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa, PDM
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 2 столовые ложки пшеничной муки;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 500 мл воды;
- Соль, специи, приправы, сушёные травы;
- Немного сахара для баланса вкуса (по желанию);
- 1 столовая ложка сметаны (не обязательно, по желанию).
Приготовление
- На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло.
- Добавьте муку и обжарьте её немного.
- Добавьте томатную пасту и перемешайте.
- Постепенно вливайте воду, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы избежать образования комочков.
- Добавьте соль, специи, приправы и сушёные травы по вкусу. Можно также добавить немного сахара для баланса вкуса.
- При желании добавьте лавровый лист и сметану.
Подливка готова! Подавайте её к котлетам или любому другому гарниру, например, к рису, гречке, кашам, картофельному пюре или макаронам.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру