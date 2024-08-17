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Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты

Мусака: что это за блюдо и как его готовят в разных странах?
1:41
Еда

Мусака — это традиционное блюдо Балкан и Ближнего Востока, приготовленное из баклажанов и мяса. Оно обладает насыщенным вкусом и является очень сытным.

Мусака: что это за блюдо и как его готовят в разных странах?
Фото: commons.wikimedia.org by Joey Doll, CC BY 2.0

Мусака состоит из нескольких слоёв запечённых ингредиентов: нижний слой баклажанов с оливковым маслом, средний слой из баранины с помидорами и верхний слой из соуса бешамель. Иногда в мусаку добавляют кабачки, картофель или грибы. В арабских странах мусака представляет собой холодный салат из помидоров и баклажанов, похожий на итальянскую капонату.

В Румынии мусака — это мясное блюдо, половина которого состоит из овощей. Приготовление мусаки заключается в одновременном закладывании всех продуктов и тушении их в течение одного часа. Основные и обязательные овощи для мусаки — это лук, баклажаны, помидоры. Также могут присутствовать другие овощи, такие как капуста, картофель или кабачки. Пряности для мусаки включают чеснок, лавровый лист, чёрный или красный перец, зелень укропа и петрушки, а жиры — подсолнечное масло и сметана.

В Болгарии мусака — это запечённая смесь фарша и картофеля с заливкой. А блюдо, похожее на греческую мусаку, состоящее из различных овощей, картофеля и мяса, называется гювеч.

Турецкая мусака не многослойна. Вместо этого тонко нарезанные баклажаны обжариваются и подаются в томатном мясном соусе, приправленном зелёным перцем, чесноком и луком.

Уточнения

Муса́ка — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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