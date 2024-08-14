Как приготовить вкусную кукурузу без варки: лучший способ

Простой способ приготовления кукурузы в початках

Очистка

Для этого метода вам потребуется очистить и удалить шелуху с каждого початка. Не забудьте также снять все нити.

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Процесс жарки

Когда дело доходит до приготовления идеальной кукурузы в початках без гриля, главное — убедиться, что у вас есть хорошая чугунная сковорода, поскольку чугун сохраняет тепло более эффективно, чем стандартная посуда. Нагрейте чугунную сковороду на среднем или сильном огне. Выложите столько початков кукурузы, сколько поместится в один слой.

Точное время приготовления может варьироваться, но обязательно переворачивайте кукурузу каждые несколько минут, чтобы она не обуглилась.

Когда вы вынете кукурузу из сковороды, натрите горячие початки кукурузы размягченным сливочным маслом и приправьте морской солью.