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Как приготовить вкусную кукурузу без варки: лучший способ

Простой способ приготовления кукурузы в початках
Еда

Очистка

Для этого метода вам потребуется очистить и удалить шелуху с каждого початка. Не забудьте также снять все нити.

Простой способ приготовления кукурузы в початках
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Процесс жарки

Когда дело доходит до приготовления идеальной кукурузы в початках без гриля, главное — убедиться, что у вас есть хорошая чугунная сковорода, поскольку чугун сохраняет тепло более эффективно, чем стандартная посуда. Нагрейте чугунную сковороду на среднем или сильном огне. Выложите столько початков кукурузы, сколько поместится в один слой.

Точное время приготовления может варьироваться, но обязательно переворачивайте кукурузу каждые несколько минут, чтобы она не обуглилась.

Когда вы вынете кукурузу из сковороды, натрите горячие початки кукурузы размягченным сливочным маслом и приправьте морской солью. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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