Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут

Ищете идеальное блюдо для легкого ужина? Запеченные кабачки с сыром — это не только полезно, но и невероятно вкусно!
Ингредиенты
— 2 средних кабачка
— 150 г твердого сыра
— 2 яйца
— 100 мл сметаны
— Чеснок, соль, перец по вкусу
— Зелень для украшения
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Нарежьте кабачки кружочками и выложите их на противень.
3. В миске смешайте яйца, сметану, натертый сыр, чеснок и специи.
4. Залейте смесью кабачки и запекайте 25-30 минут до золотистой корочки.
5. Подавайте горячими, посыпанными зеленью.
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