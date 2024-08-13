Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут

Запеченные кабачки с сыром — лучший рецепт

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идеальное блюдо для легкого ужина? Запеченные кабачки с сыром — это не только полезно, но и невероятно вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

— 2 средних кабачка

— 150 г твердого сыра

— 2 яйца

— 100 мл сметаны

— Чеснок, соль, перец по вкусу

— Зелень для украшения

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Нарежьте кабачки кружочками и выложите их на противень.

3. В миске смешайте яйца, сметану, натертый сыр, чеснок и специи.

4. Залейте смесью кабачки и запекайте 25-30 минут до золотистой корочки.

5. Подавайте горячими, посыпанными зеленью.