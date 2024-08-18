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Как приготовить вкусное и красивое апельсиновое варенье

Рецепт апельсинового варенья — понадобится только 3 ингредиента
0:53
Еда

Апельсиновое варенье — не только очень вкусное, но и красивое угощение. Для его приготовления понадобится всего лишь 3 ингредиента. Раскрываем рецепт этого восхитительного варенья.

Рецепт апельсинового варенья — понадобится только 3 ингредиента
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Апельсин — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Вода — 100 мл

Приготовление:

  1. Налить в кастрюлю воды и довести до кипения. Варить апельсины на медленном огне в течение 10 минут. Благодаря этому действию цедра станет мягкой.
  2. Слить воду. Нарезать апельсины маленькими кусочками.
  3. Сложить кусочки фруктов обратно в кастрюлю. Добавить сахар и 100 миллилитров воды. Перемешать. Оставить на 2 часа.
  4. По прошествии времени поставить апельсины на медленный огонь. Варить в течение 1,5 часа, помешивая. Угощение готово!

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов. == Литература == Бутейкис Н. Г., Кенгис Р. П. Варенье // Приготовление мучных кондитерских изделий. — М.: Экономика, 1965. — С. 76—78. — 252 с. — 45 000 экз. Похлёбкин В. В. Варенье. Варенье сухое (киевское) // Кулинарный словарь / Н. Петухова. — М.: Э, 2015. — С. 57—59. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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