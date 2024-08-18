Как приготовить вкусное и красивое апельсиновое варенье

Апельсиновое варенье — не только очень вкусное, но и красивое угощение. Для его приготовления понадобится всего лишь 3 ингредиента. Раскрываем рецепт этого восхитительного варенья.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов. == Литература == Бутейкис Н. Г., Кенгис Р. П. Варенье // Приготовление мучных кондитерских изделий. — М.: Экономика, 1965. — С. 76—78. — 252 с. — 45 000 экз. Похлёбкин В. В. Варенье. Варенье сухое (киевское) // Кулинарный словарь / Н. Петухова. — М.: Э, 2015. — С. 57—59. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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