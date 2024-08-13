Настоящие японские роллы: приготовить можно дома

Легкий рецепт роллов

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать себя и своих близких настоящими японскими роллами? Не нужно идти в ресторан — вы можете легко приготовить их дома!

Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Ингредиенты

— 200 г риса для суши

— 1 авокадо

— 100 г крабовых палочек или рыбы

— Листья нори

— Соевый соус для подачи

— Уксус, сахар, соль для заправки риса

Приготовление

1. Приготовьте рис согласно инструкции, добавив уксус, сахар и соль для вкуса.

2. Нарежьте авокадо и крабовые палочки тонкими полосками.

3. На лист нори выложите рис ровным слоем, оставляя край пустым.

4. В центр положите авокадо и крабовые палочки.

5. С помощью бамбукового коврика аккуратно сверните ролл.

6. Нарежьте на кусочки и подавайте с соевым соусом.

Приятного аппетита!