Настоящие японские роллы: приготовить можно дома

Хотите порадовать себя и своих близких настоящими японскими роллами? Не нужно идти в ресторан — вы можете легко приготовить их дома!
Ингредиенты
— 200 г риса для суши
— 1 авокадо
— 100 г крабовых палочек или рыбы
— Листья нори
— Соевый соус для подачи
— Уксус, сахар, соль для заправки риса
Приготовление
1. Приготовьте рис согласно инструкции, добавив уксус, сахар и соль для вкуса.
2. Нарежьте авокадо и крабовые палочки тонкими полосками.
3. На лист нори выложите рис ровным слоем, оставляя край пустым.
4. В центр положите авокадо и крабовые палочки.
5. С помощью бамбукового коврика аккуратно сверните ролл.
6. Нарежьте на кусочки и подавайте с соевым соусом.
Приятного аппетита!
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