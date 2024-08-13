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Настоящие японские роллы: приготовить можно дома

Легкий рецепт роллов
0:57
Еда

Хотите порадовать себя и своих близких настоящими японскими роллами? Не нужно идти в ресторан — вы можете легко приготовить их дома!

Легкий рецепт роллов
Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Ингредиенты

— 200 г риса для суши
— 1 авокадо
— 100 г крабовых палочек или рыбы
— Листья нори
— Соевый соус для подачи
— Уксус, сахар, соль для заправки риса

Приготовление

1. Приготовьте рис согласно инструкции, добавив уксус, сахар и соль для вкуса.
2. Нарежьте авокадо и крабовые палочки тонкими полосками.
3. На лист нори выложите рис ровным слоем, оставляя край пустым.
4. В центр положите авокадо и крабовые палочки.
5. С помощью бамбукового коврика аккуратно сверните ролл.
6. Нарежьте на кусочки и подавайте с соевым соусом.

Приятного аппетита!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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