Согревающий вкус русской кухни: рецепт приготовления классической солянки

Солянка — это ароматное, сытное и очень вкусное блюдо, которое пришло к нам из русской кухни. Оно славится своим невероятным вкусом и способностью согревать в холодные дни. Чтобы приготовить действительно вкусную солянку, нужно знать некоторые тонкости. Как сделать этот ароматный суп по классическому рецепту?
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Классическое сочетание ингредиентов
Основа солянки — мясной бульон, в который добавляют различные виды мяса, колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, каперсы и другие ингредиенты. Классическая солянка содержит:
говядину, свинину, курицу или рыбу (щука, судак);
колбасные изделия (колбаса, сосиски, шпикачки);
солёные или маринованные огурцы;
маслины или оливки;
лимон;
сметану;
зелень.
Пошаговый рецепт солянки
Итак, приступим к приготовлению вкусной солянки.
Ингредиенты:
500 г мяса (говядина, свинина, курица);
150 г колбасных изделий;
5-6 солёных или маринованных огурцов;
1 ст. л. каперсов;
10-12 оливок;
1 лимон;
2 ст. л. томатной пасты;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
1 л мясного бульона;
сметана, зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Отвари мясо в бульоне до готовности, затем нарежь кусочками.
Обжарь лук и чеснок на растительном масле до золотистости.
Нарежь колбасные изделия и маринованные огурцы, добавь их к луку.
Всыпь каперсы, нарезанные оливки и томатную пасту. Перемешай.
Влей мясной бульон, добавь нарезанное мясо и доведи до кипения.
За 5 минут до готовности добавь лимонный сок, посоли и поперчи по вкусу.
Разлей солянку по тарелкам, сверху положи ложку сметаны и зелень.
Вкусная солянка готова! Этот наваристый и ароматный суп станет отличным выбором для сытного обеда или ужина. Приятного аппетита!
Детали
Солянка (суп) Соля́нка (уст. селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом. Источник