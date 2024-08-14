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Согревающий вкус русской кухни: рецепт приготовления классической солянки

Как сделать солянку по классическому рецепту
2:14
Еда

Солянка — это ароматное, сытное и очень вкусное блюдо, которое пришло к нам из русской кухни. Оно славится своим невероятным вкусом и способностью согревать в холодные дни. Чтобы приготовить действительно вкусную солянку, нужно знать некоторые тонкости. Как сделать этот ароматный суп по классическому рецепту?

Как сделать солянку по классическому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Классическое сочетание ингредиентов

Основа солянки — мясной бульон, в который добавляют различные виды мяса, колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, каперсы и другие ингредиенты. Классическая солянка содержит:

  • говядину, свинину, курицу или рыбу (щука, судак);
  • колбасные изделия (колбаса, сосиски, шпикачки);
  • солёные или маринованные огурцы;
  • маслины или оливки;
  • лимон;
  • сметану;
  • зелень.

Пошаговый рецепт солянки

Итак, приступим к приготовлению вкусной солянки.

Ингредиенты:

  • 500 г мяса (говядина, свинина, курица);
  • 150 г колбасных изделий;
  • 5-6 солёных или маринованных огурцов;
  • 1 ст. л. каперсов;
  • 10-12 оливок;
  • 1 лимон;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 л мясного бульона;
  • сметана, зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отвари мясо в бульоне до готовности, затем нарежь кусочками.
  2. Обжарь лук и чеснок на растительном масле до золотистости.
  3. Нарежь колбасные изделия и маринованные огурцы, добавь их к луку.
  4. Всыпь каперсы, нарезанные оливки и томатную пасту. Перемешай.
  5. Влей мясной бульон, добавь нарезанное мясо и доведи до кипения.
  6. За 5 минут до готовности добавь лимонный сок, посоли и поперчи по вкусу.
  7. Разлей солянку по тарелкам, сверху положи ложку сметаны и зелень.

Вкусная солянка готова! Этот наваристый и ароматный суп станет отличным выбором для сытного обеда или ужина. Приятного аппетита!

Детали

Солянка (суп)
Соля́нка (уст. селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом. Источник

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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