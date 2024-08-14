Согревающий вкус русской кухни: рецепт приготовления классической солянки

Как сделать солянку по классическому рецепту

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — это ароматное, сытное и очень вкусное блюдо, которое пришло к нам из русской кухни. Оно славится своим невероятным вкусом и способностью согревать в холодные дни. Чтобы приготовить действительно вкусную солянку, нужно знать некоторые тонкости. Как сделать этот ароматный суп по классическому рецепту?

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Классическое сочетание ингредиентов

Основа солянки — мясной бульон, в который добавляют различные виды мяса, колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, каперсы и другие ингредиенты. Классическая солянка содержит:

говядину, свинину, курицу или рыбу (щука, судак);

колбасные изделия (колбаса, сосиски, шпикачки);

солёные или маринованные огурцы;

маслины или оливки;

лимон;

сметану;

зелень.

Пошаговый рецепт солянки

Итак, приступим к приготовлению вкусной солянки.

Ингредиенты:

500 г мяса (говядина, свинина, курица);

150 г колбасных изделий;

5-6 солёных или маринованных огурцов;

1 ст. л. каперсов;

10-12 оливок;

1 лимон;

2 ст. л. томатной пасты;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 л мясного бульона;

сметана, зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отвари мясо в бульоне до готовности, затем нарежь кусочками. Обжарь лук и чеснок на растительном масле до золотистости. Нарежь колбасные изделия и маринованные огурцы, добавь их к луку. Всыпь каперсы, нарезанные оливки и томатную пасту. Перемешай. Влей мясной бульон, добавь нарезанное мясо и доведи до кипения. За 5 минут до готовности добавь лимонный сок, посоли и поперчи по вкусу. Разлей солянку по тарелкам, сверху положи ложку сметаны и зелень.

Вкусная солянка готова! Этот наваристый и ароматный суп станет отличным выбором для сытного обеда или ужина. Приятного аппетита!

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