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В чём опасность добавления мёда в горячий чай и почему эксперты рекомендуют избегать этой привычки

Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
1:06
Еда

Многие считают, что замена сахара на мёд в чае — это здоровая альтернатива, однако специалисты настоятельно советуют пересмотреть эту привычку.

Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Почему не стоит добавлять мёд в чай

Хотя мёд действительно обладает множеством полезных свойств, добавлять его в чай оказывается не лучшим выбором.

Основная причина — термическая обработка

При нагревании мёда до определённой температуры, содержащиеся в нём полезные вещества начинают разлагаться и могут превращаться в канцерогены. Уже при температуре выше +35 градусов этот процесс запускается, что делает добавление мёда в горячий чай небезопасным.

Мёд и выпечка — тоже не лучшее сочетание

По той же причине специалисты не рекомендуют использовать мёд в качестве ингредиента для выпечки.

Ещё один важный момент — углеводы

Не стоит забывать, что, несмотря на свою природную полезность, мёд, как и сахар, богат быстрыми углеводами. Поэтому замена сахара на мёд в рационе не поможет в процессе похудения.

Детали

Мёд
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Источник

Чай
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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