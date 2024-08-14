В чём опасность добавления мёда в горячий чай и почему эксперты рекомендуют избегать этой привычки

Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что замена сахара на мёд в чае — это здоровая альтернатива, однако специалисты настоятельно советуют пересмотреть эту привычку.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Почему не стоит добавлять мёд в чай

Хотя мёд действительно обладает множеством полезных свойств, добавлять его в чай оказывается не лучшим выбором.

Основная причина — термическая обработка

При нагревании мёда до определённой температуры, содержащиеся в нём полезные вещества начинают разлагаться и могут превращаться в канцерогены. Уже при температуре выше +35 градусов этот процесс запускается, что делает добавление мёда в горячий чай небезопасным.

Мёд и выпечка — тоже не лучшее сочетание

По той же причине специалисты не рекомендуют использовать мёд в качестве ингредиента для выпечки.

Ещё один важный момент — углеводы

Не стоит забывать, что, несмотря на свою природную полезность, мёд, как и сахар, богат быстрыми углеводами. Поэтому замена сахара на мёд в рационе не поможет в процессе похудения.

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