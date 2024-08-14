В чём опасность добавления мёда в горячий чай и почему эксперты рекомендуют избегать этой привычки

Многие считают, что замена сахара на мёд в чае — это здоровая альтернатива, однако специалисты настоятельно советуют пересмотреть эту привычку.
Почему не стоит добавлять мёд в чай
Хотя мёд действительно обладает множеством полезных свойств, добавлять его в чай оказывается не лучшим выбором.
Основная причина — термическая обработка
При нагревании мёда до определённой температуры, содержащиеся в нём полезные вещества начинают разлагаться и могут превращаться в канцерогены. Уже при температуре выше +35 градусов этот процесс запускается, что делает добавление мёда в горячий чай небезопасным.
Мёд и выпечка — тоже не лучшее сочетание
По той же причине специалисты не рекомендуют использовать мёд в качестве ингредиента для выпечки.
Ещё один важный момент — углеводы
Не стоит забывать, что, несмотря на свою природную полезность, мёд, как и сахар, богат быстрыми углеводами. Поэтому замена сахара на мёд в рационе не поможет в процессе похудения.
Детали
Мёд
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Источник
Чай
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. Источник
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