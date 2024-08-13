"Это обманка": врач рассказала, в каких местах нельзя покупать грибы, чтобы не отравиться

Грибы лучше всего покупать в магазинах либо собирать самим, рассказала изданию "Подмосковье" врач-терапевт Сабина Дельманова. Эксперт пояснила, в каких местах не стоит брать дары леса, чтобы избежать отравления грибами.
По словам врача, на обочинах дорог люди часто торгуют грибами, причём цены на них часто ниже магазинных. Продавцы уверяют, что их урожай — самый чистый и безопасный, однако это просто "обманка", предупредила Дельманова.
Эксперт подчеркнула, что покупать грибы рядом с автомобильными дорогами опасно, так как их пористая структура очень хорошо впитывает вредные вещества из воздуха и почвы. Наличие токсичных веществ может стать причиной отравления грибами.
Врач посоветовала тем, кто отправляется на тихую охоту, не собирать грибы у дорог, в промышленных зонах, рядом с аэропортами, городскими парками, а также во дворах домов.
"В целом в городской черте стоит крайне аккуратно собирать грибы, а лучше и вовсе не делать этого. А если вы идете в лес самостоятельно, не стоит забывать, что возвращаться лучше до обеда, чтобы переработать собранную добычу, так как срезанные грибы нельзя долго хранить", — подытожила Дельманова.
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