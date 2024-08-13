"Это обманка": врач рассказала, в каких местах нельзя покупать грибы, чтобы не отравиться

Терапевт Дельманова: грибы нужно покупать в магазине или собирать самим

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы лучше всего покупать в магазинах либо собирать самим, рассказала изданию "Подмосковье" врач-терапевт Сабина Дельманова. Эксперт пояснила, в каких местах не стоит брать дары леса, чтобы избежать отравления грибами.

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По словам врача, на обочинах дорог люди часто торгуют грибами, причём цены на них часто ниже магазинных. Продавцы уверяют, что их урожай — самый чистый и безопасный, однако это просто "обманка", предупредила Дельманова.

Эксперт подчеркнула, что покупать грибы рядом с автомобильными дорогами опасно, так как их пористая структура очень хорошо впитывает вредные вещества из воздуха и почвы. Наличие токсичных веществ может стать причиной отравления грибами.

Врач посоветовала тем, кто отправляется на тихую охоту, не собирать грибы у дорог, в промышленных зонах, рядом с аэропортами, городскими парками, а также во дворах домов.