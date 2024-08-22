Сочетания продуктов, которые разрушают здоровье

Эксперименты на кухне могут принести не только новые вкусовые ощущения, но и негативно сказаться на здоровье. Диетологи предостерегают от некоторых популярных продуктовых сочетаний, которые могут навредить пищеварению.
Комбинация двух белковых продуктов, таких как яйца и бекон или курица и сыр, приведёт к тяжести в желудке на весь день. Сочетание цитрусовых с молоком может вызвать проблемы из-за сворачивания молока, а фруктов с основными блюдами — из-за их брожения в желудке.
Даже привычные блюда, такие как банановый милкшейк или сырная пицца с холодной колой, могут стать источником дискомфорта. Следует осторожно подходить к выбору продуктов и их сочетаний, чтобы избежать неприятных последствий.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.
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