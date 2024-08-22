Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ
Авиакомпания "S7" получила около 40 штрафов за 2 последних года
Science: память не статична — она меняется
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Как победить тлю раз и навсегда: советы, которые точно сработают
Фитнес-эксперт: экспресс-тренировки не заменяют полноценные занятия
Nature Aging: человек резко стареет "скачками" в возрасте 44 и 60 лет
В Абхазии погиб 8-летний ребёнок, сорвавшись с обрыва
Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета

Сочетания продуктов, которые разрушают здоровье

Какие продукты нельзя сочетать: запреты для здоровья
0:47
Еда

Эксперименты на кухне могут принести не только новые вкусовые ощущения, но и негативно сказаться на здоровье. Диетологи предостерегают от некоторых популярных продуктовых сочетаний, которые могут навредить пищеварению.

Какие продукты нельзя сочетать: запреты для здоровья
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

Комбинация двух белковых продуктов, таких как яйца и бекон или курица и сыр, приведёт к тяжести в желудке на весь день. Сочетание цитрусовых с молоком может вызвать проблемы из-за сворачивания молока, а фруктов с основными блюдами — из-за их брожения в желудке.

Даже привычные блюда, такие как банановый милкшейк или сырная пицца с холодной колой, могут стать источником дискомфорта. Следует осторожно подходить к выбору продуктов и их сочетаний, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
Science: память не статична — она меняется
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Сын Мошковича инвестирует в Пентагон?
Как победить тлю раз и навсегда: советы, которые точно сработают
Какие продукты нельзя сочетать: запреты для здоровья
В США прокомментировали появление у Ирана первого в его истории авианосца
Фитнес-эксперт: экспресс-тренировки не заменяют полноценные занятия
Nature Aging: человек резко стареет "скачками" в возрасте 44 и 60 лет
В Абхазии погиб 8-летний ребёнок, сорвавшись с обрыва
Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.