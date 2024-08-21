Продукты для максимальной продуктивности на работе

Питание и продуктивность: что съесть для эффективного рабочего дня

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сбалансированное питание не только помогает поддерживать стройную фигуру и хорошее здоровье, но и способствует психологическому равновесию и продуктивности на работе.

Фото: flickr.com by Stu Spivack, CC BY-SA 2.0

Утренний кофе, популярный способ проснуться, может быть неэффективен из-за выработки кортизола — гормона, который естественным образом помогает нам проснуться.

Вместо этого стоит обратить внимание на продукты, которые помогают концентрироваться и работать с удовольствием. Черника, например, повышает концентрацию и мозговую активность благодаря содержащимся в ней антиоксидантам.

Овсянка, как источник медленных углеводов, обеспечивает организм энергией на долгое время, улучшая когнитивные функции. Очень горький шоколад, с минимальным содержанием сахара, способствует повышению уровня серотонина и эндорфина, что улучшает концентрацию.

Лосось, богатый Омега-3 жирными кислотами, восстанавливает клетки мозга и улучшает память. И, наконец, чистая вода помогает избежать усталости и поддерживать водный баланс, что особенно важно после бессонной ночи. Включение этих продуктов в рацион поможет не только поддерживать здоровье, но и повысить работоспособность.

Уточнения

Эндорфи́ны (эндогенные (др.-греч. ἐνδογενής ‘рождённый внутри’) + морфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς ‘формирующий [сны]’)) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение. По химическому строению серотонин относится к биогенным аминам, классу триптаминов. В основном серотониновая система мозга поддерживает функционирование многих областей мозга, а также тела. Мнение, что эта система является тормозящей, устарело, т. к. серотонин также поддерживает энергетический статус сенсорных и исполнительных систем. Более точно функцию серотонина можно описать как способствующую гомеостазу через противодействие нарушениям в циклах обмена веществ. Когда эти циклы имеют расстройство с избытком возбуждения, серотонин, действительно, выступает как тормозящий нейротрансмиттер, подавляя этот избыток. Однако, когда нервной системе и телу недостаточно возбуждения в сенсорных и исполнительных органах, серотонинная система использует свою тесную связь с нейропептидами гипоталамуса, и обеспечивает энергетическую поддержку этим органам. Серотонин, как тканевый гормон, вызывает сокращение гладкой мускулатуры, расширяет либо сужает кровеносные сосуды, регулирует кишечник, участвует в формировании и регуляции различных физиологических параметров организма. Серотониновая система тесно связана с функциями, вовлекаемыми в регуляцию настроения, сна, полового и пищевого поведения. Большая часть серотонина образуется за пределами центральной нервной системы (ЦНС), где он выступает важным нейротрансмиттером и межклеточным мессенджером, а также гормоном. Основные источники серотонина в организме – энтерохромаффинные клетки и интрамуральные нейроны ЖКТ. При проведении разбора патогенеза аллергических заболеваний необходимо учитывать, что тучные клетки также являются источником серотонина, который освобождается из них при воспалении. Секретируемый серотонин накапливается в тромбоцитах и освобождается при агрегации. Это определяет его участие в патогенезе заболеваний, связанных с воспалением, дизрегенерацией, с нарушением моторики и микроциркуляции. Субстрат для синтеза серотонина – аминокислота триптофан. Концентрация аминокислоты может снижаться при ряде патологических состояний: травме, респираторном дистресс-синдроме, аутоиммунных заболеваниях. Серотонин синтезируется через активацию двух разных триптофангидроксилаз – TpH1 и TpH2, которые найдены соответственно в эндокринных клетках и нейронах. Эффекты серотонина могут изменяться за счёт комбинации разных типов рецепторов и их десенситизации.