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Начинки для тарталеток, о которых вы не знали

Сладкие и несладкие начинки для тарталеток
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Еда

Тарталетки, популярные миниатюрные корзиночки из песочного теста, могут быть наполнены разнообразными начинками, которые подойдут для любого случая.

Сладкие и несладкие начинки для тарталеток
Фото: commons.wikimedia.org by Vinicius Pinheiro, CC BY-SA 2.0

Существует множество вариантов как сладких, так и несладких начинок. Среди несладких начинок можно выделить грибную с сыром, креветочную с майонезом и чесноком, начинку с селедкой и яйцом, а также с печенью трески.

Сладкие варианты включают фруктовые и ягодные смеси, яблочное пюре со сливками и ореховую пасту с шоколадом. Эти рецепты позволят разнообразить праздничный стол и удивить гостей.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом. В России в тарталетках преимущественно сервируют закуски: мясные, рыбные или овощные, сдобренные соусами и приправами. Тарталетка съедается вместе с начинкой-закуской. Для выпечки тарталеток существует специальная форма-корзиночка.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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