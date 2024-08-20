Тарталетки, популярные миниатюрные корзиночки из песочного теста, могут быть наполнены разнообразными начинками, которые подойдут для любого случая.
Существует множество вариантов как сладких, так и несладких начинок. Среди несладких начинок можно выделить грибную с сыром, креветочную с майонезом и чесноком, начинку с селедкой и яйцом, а также с печенью трески.
Сладкие варианты включают фруктовые и ягодные смеси, яблочное пюре со сливками и ореховую пасту с шоколадом. Эти рецепты позволят разнообразить праздничный стол и удивить гостей.
Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом. В России в тарталетках преимущественно сервируют закуски: мясные, рыбные или овощные, сдобренные соусами и приправами. Тарталетка съедается вместе с начинкой-закуской. Для выпечки тарталеток существует специальная форма-корзиночка.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.