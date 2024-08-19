Неожиданная польза кабачков: как они могут изменить ваше здоровье

Польза и вред кабачков: всё, что нужно знать об этом овоще

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это универсальные овощи, известные своей низкой калорийностью и высоким содержанием питательных веществ. Богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, они способствуют поддержанию здоровья сердца, улучшению пищеварения и зрительной функции.

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Благодаря содержанию калия и магния кабачки поддерживают нормальное кровяное давление и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они также рекомендуются для профилактики диабета и поддержания стройной фигуры.

Однако, несмотря на множество полезных свойств, следует учитывать возможные аллергические реакции на этот продукт. Кабачки могут быть использованы в различных блюдах, как вегетарианских, так и мясных, что делает их популярным выбором на кухне.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.