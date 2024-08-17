Томатный суп с креветками и маслинами: отличная идея обеда для тех, кто следит за фигурой

Томатный суп с креветками и маслинами: лёгкий летний витаминный обед

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный суп с креветками и маслинами — это лёгкое и быстрое блюдо, которое готовится всего за 30 минут. Калорийность одной порции составляет 205 ккал. Этот суп идеально подходит для вегетарианцев и пескетарианцев.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

очищенные креветки — 100 г;

маслины — 12 штук;

репчатый лук — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

сушёный чили — 1/2 шт.;

сушёный эстрагон — щепотка;

протёртые томаты — 600 мл;

петрушка;

соль;

перец.

Приготовление

Мелко нарежьте лук, чеснок и сушёный чили. Разогрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте масло и обжарьте лук и чеснок. Затем добавьте сушёный эстрагон и измельчённый чили. Добавьте маслины и немного жидкости от них. Добавьте протёртые томаты, соль и перец. Доведите до кипения и разбавьте кипятком до нужной консистенции. Добавьте креветки и варите ещё 5-10 минут. Готовый суп посыпьте рубленой петрушкой.