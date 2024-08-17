Томатный суп с креветками и маслинами: отличная идея обеда для тех, кто следит за фигурой

Томатный суп с креветками и маслинами — это лёгкое и быстрое блюдо, которое готовится всего за 30 минут. Калорийность одной порции составляет 205 ккал. Этот суп идеально подходит для вегетарианцев и пескетарианцев.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
очищенные креветки — 100 г;
маслины — 12 штук;
репчатый лук — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
сушёный чили — 1/2 шт.;
сушёный эстрагон — щепотка;
протёртые томаты — 600 мл;
петрушка;
соль;
перец.
Приготовление
Мелко нарежьте лук, чеснок и сушёный чили. Разогрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте масло и обжарьте лук и чеснок. Затем добавьте сушёный эстрагон и измельчённый чили.
Добавьте маслины и немного жидкости от них.
Добавьте протёртые томаты, соль и перец. Доведите до кипения и разбавьте кипятком до нужной консистенции.
Добавьте креветки и варите ещё 5-10 минут.
Готовый суп посыпьте рубленой петрушкой.
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