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Как приготовить фаршированный картофель — пошаговый рецепт

Рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля
1:16
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного фаршированного картофеля. Блюдо можно смело подавать на стол в качестве ужина. Рассказываем, как приготовить фаршированный картофель.

Рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Картофель (крупный) — 5 шт.
  • Фарш (желательно куриный) — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюлю налить воды и довести до кипения. Посолить. Варить картофель в течение 25 минут.
  2. Мелко нарезать лук.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук и фарш.
  4. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  5. В миске соединить фарш, сыр, лук, сливочное масло, соль и перец. Тщательно перемешать.
  6. Срезать верхнюю часть картофеля и вынуть мякоть. Добавить в получившиеся лунки начинку.
  7. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово! При желании можно посыпать угощение зеленью.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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