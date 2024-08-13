Как приготовить фаршированный картофель — пошаговый рецепт
Рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля
1:16
Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного фаршированного картофеля. Блюдо можно смело подавать на стол в качестве ужина. Рассказываем, как приготовить фаршированный картофель.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Картофель (крупный) — 5 шт.
- Фарш (желательно куриный) — 200 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Сливочное масло — 30 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Молотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
- В кастрюлю налить воды и довести до кипения. Посолить. Варить картофель в течение 25 минут.
- Мелко нарезать лук.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук и фарш.
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- В миске соединить фарш, сыр, лук, сливочное масло, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Срезать верхнюю часть картофеля и вынуть мякоть. Добавить в получившиеся лунки начинку.
- Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово! При желании можно посыпать угощение зеленью.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру